دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقه ای ضدتروریسم سازمان همکاری های شانگهای گفت: ایران تجربه بسیار کلاسیک در مبارزه با تروریسم دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ژنرال سرگئی کیسانی گفت: این سازمان برای انجام واکنش مشترک در برابر تروریسم تشکیل شد و آن را «ساختار منطقه ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای» نامگذاری کردند.

وی با بیان ساختمان مرکزی و ستاد این ساختار در تاشکند ازبکستان قرار دارد، اظهار کرد: در این ساختار و کمیته اجرایی نمایندگان ۱۰ کشور عضو این سازمان به ویژه نمایندگان یگان ها و نهاده های ذی صلاح شرکت فعال دارند.

دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقه ای ضدتروریسم سازمان همکاری های شانگهای گفت: در ابتدای تاسیس این ساختار یک سری یادداشت ها و تفاهمنامه هایی در خصوص نحوه همکاری و حمایت کشورها در صورت برخورد یکی از کشورهای عضو با پدیده تروریسم، امضا شد تا بقیه کشورها نیز با برگزاری رزمایش ها و رویدادهای مشترک به صورت عملی، موافقت کردند.

ژنرال کیسانی، ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه این سازمان، در صورتی که یک کشور با تهدیدهای تروریستی مواجه شود از طریق کمیته اجرای یا به صورت مستقیم با ارسال نامه برای یک کشور عضو این سازمان، درخواست اعزام یگان های ویژه برای کمک به رفع این مشکل و تهدید می کند.

وی با اشاره به رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در منطقه شبستر آذربایجان شرقی، یادآور شد: این رزمایش های مشترک، تمرینی برای مواجهه با شرایط بحران است که می تواند برای یک کشور به وجود آید.

دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقه ای ضدتروریسم سازمان همکاری های شانگهای با بیان اینکه ۱۳ آذر رزمایش اصلی به صورت عملیاتی برگزار می شود، گفت: در این رزمایش تاکتیک ها و سناریوهای مختلفی ارایه می شود تا آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدیدی به فراهم شود.

ژنرال کیسانی، افزود: با شبیه سازی و مدل سازی از سوی ستاد عملیاتی مشترک، رزمایش طراحی و به یگان های عملیاتی ارایه می شود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در پایان نیز تجارب این رزمایش ها جمع آوری و پالایش و در جلسات سازمان منتشر می شود.

