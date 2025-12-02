باشگاه خبرنگاران جوان _ سید عباس صالحی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر خطاب به وزیر فرهنگ و میراث ملی جمهوری اسلامی پاکستان، هیاتهای عالی سینمایی ۱۵ کشور، سفرای مقیم ایران و مهمانان گرامی از سراسر ایران و جهان خوش آمد گفت و افزود: جشنواره جهانی فیلم فجر فرصتی است برای یادآوری هنری که سالهاست «دیدن» و «متفاوت دیدن» را آموخته است؛ هنری که به ما جرات تخیل میدهد، روایت را در قاب معنا مینشاند و میان تاریکی سالن و روشنی پرده، تجربهای مشترک میآفریند.
وی ادامه داد: سینما بیش از آنکه صنعتی بزرگ باشد، لحظهای انسانی است؛ لحظهای که حقیقت، رؤیا و نگاه آدمی را در کنار هم مینشاند و راهی تازه برای فهم خود و دیگری میگشاید و سینمای شاعرانه ایران دریچهای به این منظرههاست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعات روز جهان گفت: خانمها و آقایان، نیک میدانید که ملت ما، همدرد با مردم مظلوم فلسطین و غزه شد و چند ماه قبل، روزهای دشوار جنگ را تجربه کرد؛ در جنگ ۱۲روزهای که رژیم کودککش صهیونیستی به راه انداخت، فرزندان رشید این سرزمین جانشان را در راه دفاع از امنیت و عزت ایران فدا کردند؛ یاد آنان به ما یادآوری میکند که قداست خاک تنها در خطوط جغرافیا نیست؛ در جانهایی است که برای پاسداشت آن ایستادهاند.
وی با اشاره به نقش سینما در این شرایط افزود: در چنین روزگاری، هنر نمیتواند خاموش بماند و سینما میتواند راوی این مقاومت باشد و این زخمها و این رشادتها را نگاه دارد تا حافظه جمعی ایران و جهان روشن و پایدار بماند.
صالحی در ادامه با اشاره به حضور فیلمسازان و میهمانان خارجی در جشنواره بیان کرد: سینماگران ایران و جهان، جشنواره جهانی فیلم فجر نشان میدهد که سینما چگونه میتواند فاصلهها را کوتاه کند و گفتوگو میان ملتها را ممکن سازد؛ حضور فیلمسازان و میهمانانی از کشورهای گوناگون نمایان میکند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایتهای صادقانه، انسانی و دغدغهمند است.
وی تصریح کرد: در این مجال، لازم است به عنوان عضوی از دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کنم که ما باور داریم علیرغم اختلافنظرها بایستی باورهای مشترک را نقطه آغازی برای همکاریهای بینالمللی و تولیدات مشترک سینمایی قرار دهیم؛ چرا که تجربههای مشترک چه در خلق اثر و چه در پژوهش و توسعه دروازههایی تازه برای تبادل دانش، فناوری و نگاه هنری میگشایند و سینمای ایران آماده است در این مسیر گامهایی بلندتر و استوارتر بردارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در پایان، به همه فیلمسازان، داوران و پژوهشگران حاضر در جشنواره جهانی فیلم فجر درود میفرستم و از میزبانی صمیمانه استاندار محترم و مسئولان و مردم استان فارس سپاسگزارم و قدردان همت و تلاش همکارانم در سازمان سینمایی و دبیرخانه جشنواره جهانی فجر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هستم.
صالحی بیان کرد: برای سینمای ایران و همه کسانی که به صلح، عدالت، معنویت، انسانیت، ایمان و به قدرت روایت ایمان دارند، آرزوی روشنایی و توفیق دارم. سپاس از حضور شما. خداوند نگهدار ایران باشد.
ایرنا