باشگاه خبرنگاران جوان _ چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش های مختلف برگزیدگان خود را شناخت و سیمرغ بلورین به برگزیدگان اهدا شد.
بخش زیتون های شکسته
دیپلم افتخار این بخش به فیلم «از زمین صفر» به تهیهکنندگی رشید مشهراوی محصول فلسطین، قطر، سوییس و دانمارک اهدا شد.
سیمرغ بهترین فیلم به «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعیبس، تولید مشترک آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی. مانده است اهدا شد.
بهترین فیلم
فیلم دور سیزدهم به کارگردانی محمد علی نهدی و تهیه کنندگی تونس
دو روی پاییز به کارگردانی روناک طاهر و تهیه کنندگی امیر پروین حسینی
