چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش های مختلف برگزیدگان خود را شناخت و سیمرغ بلورین به برگزیدگان اهدا شد.

بخش زیتون های شکسته
دیپلم افتخار این بخش به فیلم «از زمین صفر» به تهیه‌کنندگی رشید مشهراوی  محصول فلسطین، قطر، سوییس و دانمارک اهدا شد.

سیمرغ بهترین فیلم به «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعیبس، تولید مشترک آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی. مانده است اهدا شد.

بهترین فیلم 

فیلم دور سیزدهم به کارگردانی محمد علی نهدی و تهیه کنندگی تونس 

دو روی پاییز به کارگردانی روناک طاهر و تهیه کنندگی امیر پروین حسینی 

منبع ایرنا

