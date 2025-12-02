باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان دومین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته اسلالوم (مارپیچ کوچک) که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، از میان ۹۹ اسکی‌باز حاضر در فهرست اولیه مسابقات، تنها ۴۴ نفر موفق شدند هر دو مانش را به پایان برسانند.

سه نماینده اسکی آلپاین کشورمان نیز برای حضور در این مسابقات و مشخص شدن سهمیه نهایی اعزامی به المیپک زمستانی میلانوکورتینا ۲۰۲۶، در ایتالیا حضور دارند تا در این رقابت‌ها شرکت کنند. در پایان دو مانش، سید مرتضی جعفری موفق شد با اختلاف زمان ۱۳:۸۸ در رتبه ۴۱ و محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۵:۴۴ در رتبه ۴۲ قرار بگیرند. محمد ساوه‌شمشکی دیگر عضو تیم ملی موفق نشد مانش نخست را به پایان برساند.

این رقابت‌ها از اول تا چهارم دسامبر در رشته‌های مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ در حال برگزاری است و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا است. هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی) است.

