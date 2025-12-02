متخصص پوست و مو با اشاره به اهمیت مراقبت از پوست در هوای آلوده، توصیه‌های مهمی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا میر اسماعیلی، متخصص پوست و مو با اشاره به اهمیت مراقبت از پوست در هوای آلوده، توصیه‌های مهمی ارائه کرد و گفت: آلودگی هوا علاوه بر مشکلات تنفسی، تأثیر قابل توجهی بر سلامت پوست دارد و می‌تواند باعث تشدید التهابات و افزایش ریسک ابتلاء به سرطان‌های پوستی شود.

آلودگی هوا و ضعف دفاعی پوست

وی افزود: ذرات آلاینده و دود سیگار می‌توانند سد دفاعی طبیعی پوست را تضعیف کنند و باعث ایجاد یا تشدید التهابات پوستی شوند؛ این التهابات می‌توانند زمینه را برای مشکلات جدی‌تر و آسیب‌های طولانی‌مدت فراهم کنند و استفاده فراوان از مرطوب‌کننده‌ها و شستشوی منظم پوست با آب کافی، نقش مهمی در محافظت از پوست دارد.

آلودگی و افزایش خطر سرطان پوستی

به گفته میر اسماعیلی؛ آلودگی هوا و اکسیداسیون بافت پوست می‌تواند خطر ابتلاء به سرطان‌های پوستی، از جمله ملانوم، را افزایش دهد و استفاده روزانه از ضد آفتاب حتی در منزل و مراقبت مستمر از پوست، اقدامات کلیدی برای کاهش این ریسک هستند.

آلرژی‌های پوستی و راهکار‌های پیشگیری

وی ادامه داد: با ورود فصل پاییز و زمستان، آلرژی‌های پوستی و تنفسی تشدید می‌شوند و ذرات معلق، گرد و خاک و برخی مواد غذایی یا گیاهان می‌توانند واکنش‌های حساسیتی ایجاد کنند و استفاده از کرم‌های محافظ، مرطوب‌کننده‌ها و ضد آفتاب، شستشوی مداوم پوست و مصرف آب فراوان برای کنترل آلرژی‌های پوستی است.

میر اسماعیلی در پایان تأکید کرد: توجه به پاکسازی، مرطوب نگه داشتن پوست، استفاده مداوم از ضد آفتاب و کاهش مواجهه با آلودگی، ساده‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای حفظ سلامت پوست و پیشگیری از بیماری‌ها و سرطان‌های پوستی هستند.

منبع: مهر

برچسب ها: مراقبت های پوستی ، آلودگی هوا ، خطر سرطان
