رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: جایگاه و منزلت زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد مسیر حضرت زهرا (س) و خط فاطمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریحانه سلامی در جلسه ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، امروز -سه‌شنبه ۱۱ آذرماه- گفت: امسال در ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر قصد داریم، گفتمانی و روایتی از زن ایرانی داشته باشیم که در واقع همان الگوی سوم زن است؛ زنی که نه غربی است و نه شرقی و از الگوی ابتذال زن غربی و انزوای زن شرقی پیروی نمی‌کند. بلکه الگوی سومی است که دارای منزلت و جایگاه والایی است و در کنار فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی نقش مادری و همسری را ایفا می‌کند و در سایه جمهوری اسلامی ارتقا یافته و پیشرفت‌های زیادی داشته است.

وی افزود: ما این الگوی سوم را به عنوان یک راهبرد ملی در راستای پیشرفت و تمدن سازی کشور عزیزمان می‌دانیم و در این مسیر رویکرد‌هایی را ترسی کرده‌ایم که برای ارتقای این الگو و روایت زن ایرانی و هویت زن مسلمان ایرانی در تراز انقلاب اسلامی نیاز داریم.

سلامی با اشاره به اهمیت جایگاه و منزلت زن، از حضرت زهرا (س) به عنوان اسوه حسنه یاد کرد و گفت: این مسأله نشان دهنده مقام والای یک زن است که چقدر می‌تواند به درجات عالی برسد. این در واقع باور اسلامی ما و نشان دهنده جایگاه اصلی زن است که چه جایگاه رفیعی دارد.

مادران می‌توانند در حاکمیت سیاسی تاثیرگذار باشد

حجت الاسلام محمدمهدی عرب انصاری مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: امروز در دنیای معاصر هیاهو و نظرات مختلف در مورد جایگاه و نقش بانوان در جوامع وجود دارد. متاسفانه در برخی جوامع امروزی، نقش زنان در حد یک کالا و گاهی کم اهمیت، تقلیل یافته، اما به برکت انقلاب اسلامی، نگاه ما به بانوان یک نگاه ارزشمند و دارای اهمیت ویژه است و الگوی سوم زن در نظام جمهوری اسلامی مطرح و معرفی شد؛ الگویی که مقام معظم رهبری، آن را مطرح کردند و می‌تواند یک منشور جهانی در ارتباط با ارزش زن و نقش مادری در کنار مسئولیت‌های مهم اجتماعی باشد.

وی افزود: مادران تاثیر بسیار فراوانی در موفقیت افراد و زندگی اجتماعی انسان دارند که می‌تواند در حوادث کلان و حاکمیت سیاسی نیز تاثیرگذار باشد و ما وظیفه داریم این نقش و تاثیر را در مناسبت مهمی که پیش رو داریم و در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی نمونه زنان عالم تبیین و بازگو کنیم.

عرب انصاری اضافه کرد: بازتاب رسانه‌ای برنامه‌های بزرگداشت مقام زن مخصوصاً در فضای مجازی و در دنیایی که به شدت تشنه شنیدن سخنان و حرف تازه و نگاه جدید است، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند صدای اسلام و بانوی ایرانی را به گوش جهان برساند و لارم است در این شرایط، رسالت خود را به درستی انجام دهیم.

وی افزود: همزمان با ایام بزرگداشت هفته زن چند رویداد بزرگ ملی در سطح کشور برای بانوان طراحی شده و در این مسیر لازم است همه دستگاه‌ها و ظرفیت‌های مردمی، با این ستاد همکاری داشته و در تدوین و اجرای این برنامه‌ها همفکری و مشارکت داشته باشند.

منبع: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

