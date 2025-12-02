باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد-مالک شریعتی عضوکمیسیون انرژی مجلس اظهارداشت:یکی از نکاتی که مجلس گلایه داشته و انتقاد شد، عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی در مصوبه بنزینی دولت است.

وی ادامه داد:بسیاری از افراد از طبقات محروم‌تر جامعه با قرض و قسط و پس‌انداز خود، خودرو خریداری می‌کنند. این خودروها معمولاً گرانی زیادی ندارند و به نوعی خودروی مناسبی در بازار داخلی محسوب می‌شوند. با این حال، این افراد سهمیه بنزینی دریافت نمی‌کنند.

او بیان کرد:در مقابل، افرادی که در خانوار خود چند خودرو دارند، ممکن است با نام چند نفر از اعضای خانواده، خودروهایی داشته باشند که از قبل کارت سوخت دارند و سهمیه بنزین آن‌ها برقرار می‌ماند. این وضعیت به‌وضوح خلاف عدالت اجتماعی به نظر می‌رسد.

شریعتی اظهار کرد: ما پیشنهاد می‌دهیم که دولت حداقل برای دهک‌های یک تا پنج، این سهمیه را برقرار کند. این اقشار به دلیل تمکن مالی کمتری که دارند، باید از این مزیت برخوردار شوند تا عدالت اجتماعی بیشتر رعایت شود.

او بیان کرد:در نهایت، امید داریم که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، دولت اقدامات لازم را به‌عمل آورد و عدالت را در تخصیص سهمیه بنزین به تمامی اقشار جامعه رعایت کند.