باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و گشت مشترک با ماموران اداره منابع طبیعی، ۸ کارگاه دپوی چوب در شهرستانهای ساری و نکا مورد بازدید قرار گرفت.
او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از محلهای دپوی چوب آلات جنگلی، میزان ۹ تن چوب قاچاق را کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: در اجرای این طرح ۲ خودروی نیسان حامل چوب قاچاق و ۴ خودروی سواری شوتی توقیف و ۹ متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و چوبهای مکشوفه به اداره منابع طبیعی تحویل داده شدند.
سرهنگ خورشاد افزود: قاچاقچیان چوب بصورت شبانه نسبت به قطع درختان جنگلی اقدام و پس از انتقال و دپو آن، چوب آلات را در ساعتهای مختلف به باغهای اطراف و کارگاههایی که از قبل در نظر گرفته شده انتقال و پس از آن نسبت به قاچاق آن به استانهای همجوار اقدام میکردند.