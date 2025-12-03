رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف ۹ تن چوب قاچاق از مراکز دپوی چوب در شهرستان‌های ساری و نکا در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و گشت مشترک با ماموران اداره منابع طبیعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و گشت مشترک با ماموران اداره منابع طبیعی، ۸ کارگاه دپوی چوب در شهرستان‌های ساری و نکا مورد بازدید قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از محل‌های دپوی چوب آلات جنگلی، میزان ۹ تن چوب قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: در اجرای این طرح ۲ خودروی نیسان حامل چوب قاچاق و ۴ خودروی سواری شوتی توقیف و ۹ متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و چوب‌های مکشوفه به اداره منابع طبیعی تحویل داده شدند.

سرهنگ خورشاد افزود: قاچاقچیان چوب بصورت شبانه نسبت به قطع درختان جنگلی اقدام و پس از انتقال و دپو آن، چوب آلات را در ساعت‌های مختلف به باغ‌های اطراف و کارگاه‌هایی که از قبل در نظر گرفته شده انتقال و پس از آن نسبت به قاچاق آن به استان‌های همجوار اقدام می‌کردند.

برچسب ها: چوب قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
قاچاقچی سابقه دار جنگل گلوگاه دستگیر شد
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
دستگیری متخلف قطع درختان جنگلی در قائمشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
وارش با تساوی در صدر ماند
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
آخرین اخبار
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
وارش با تساوی در صدر ماند
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود