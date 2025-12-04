تیم فوتبال استقلال ۲ بازیکن کلیدی خود را برای بازی دربی روز جمعه ۱۴ آذر از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال فردا از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی ارادک به مصاف هم می‌روند.

این در حالی است که تیم فوتبال پرسپولیس مارکو باکیچ بازیکن مونته نگرویی خود را برای این بازی در اختیار ندارد، اما تیم فوتبال استقلال نیز برای این بازی ۲ بازیکن تاثیرگذار خود یعنی منیر الحدادی و مهران احمدی را در اختیار ندارد.

شنیده می‌شود باشگاه استقلال برای حل این معضل از حردانی و رامین رضاییان در سمت راست استفاده کند و یاسر آسانی ستاره آلبانیایی این فصل خود را در وسط زمین به جای احمدی و الحدادی به کار گیرد.

از طرفی تیم فوتبال استقلال داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی خود را نیز در اختیار ندارد و آرمین سهرابیان و عارف آقاسی نیز به دلیل مسائل انضباطی از ترکیب استقلال خارج شده‌اند.

برچسب ها: دربی پایتخت ، شهرآورد تهران
خبرهای مرتبط
ساعت برگزاری دربی تغییر کرد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
غیبت اندونگ در حداقل ۴ بازی مهم استقلال!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
انصراف روژان گودرزی از مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی
حضور ۸ هزار تماشاچی در دربی تاسف‌آور است/ بازی هیجان‌انگیزی را شاهد خواهیم بود
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
دربی تهران و آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس
آمار برتری پرسپولیس در دربی‌های آذر ماه
امیدوارم استقلال طلسم نبردن در چند بازی دربی را بشکند
حرکت تراکتوری‌ها به سمت صدر جدول در تبریز/ تقابل خیبر و شمس‌آذر
تکاپوی بیفوما برای رسیدن به بازی دربی
آخرین اخبار
دربی تهران و آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس
آتوسا دختر ایران؛ هتریک طلایی در ۶ ماه
برگزار اولین نشست کمیته پارآسیایی شورای المپیک آسیا
پایان نخستین روز از مسابقات مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
انصراف روژان گودرزی از مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی
یونیون برلین ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ صعود سخت شاگردان کمپانی با گل به خودی بازیکنان حریف
اینتر ۵ - ۱ ونتزیا/ صعود بی‌دردسر نراتزوری با حذف آخرین نماینده سری B + فیلم
پیروزی آرسنال، شکست چلسی و توقف لیورپول در لیگ جزیره + فیلم
آمار برتری پرسپولیس در دربی‌های آذر ماه
قول پاداش به پرسپولیسی‌ها برای برد دربی
تکاپوی بیفوما برای رسیدن به بازی دربی
حضور ۸ هزار تماشاچی در دربی تاسف‌آور است/ بازی هیجان‌انگیزی را شاهد خواهیم بود
امیدوارم استقلال طلسم نبردن در چند بازی دربی را بشکند
حرکت تراکتوری‌ها به سمت صدر جدول در تبریز/ تقابل خیبر و شمس‌آذر
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد
صعود زندی به فینال تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ اشرافی برنز گرفت
اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
حضور قلعه‌نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال
تکواندوی زیر ۲۱ سال جهان/ صعود زندی و اشرافی به نیمه نهایی
ساعت برگزاری دربی تغییر کرد
۲ ایرانی در جمع ۱۰ بازیکن امتیازآور انتخابی جام جهانی
قدردانی امیر نصیرزاده از قهرمانی تیم فوتسال ایران
غیبت اندونگ در حداقل ۴ بازی مهم استقلال!