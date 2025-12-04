تیم فوتبال استقلال ۲ بازیکن کلیدی خود را برای بازی دربی روز جمعه ۱۴ آذر از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال فردا از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی ارادک به مصاف هم می‌روند.

این در حالی است که تیم فوتبال پرسپولیس مارکو باکیچ بازیکن مونته نگرویی خود را برای این بازی در اختیار ندارد، اما تیم فوتبال استقلال نیز برای این بازی ۲ بازیکن تاثیرگذار خود یعنی منیر الحدادی و مهران احمدی را در اختیار ندارد.

شنیده می‌شود باشگاه استقلال برای حل این معضل از حردانی و رامین رضاییان در سمت راست استفاده کند و یاسر آسانی ستاره آلبانیایی این فصل خود را در وسط زمین به جای احمدی و الحدادی به کار گیرد.

از طرفی تیم فوتبال استقلال داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی خود را نیز در اختیار ندارد و آرمین سهرابیان و عارف آقاسی نیز به دلیل مسائل انضباطی از ترکیب استقلال خارج شده‌اند.