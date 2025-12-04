باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه وارد هند شد؛ سفری دو روزه که با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه، بهویژه در حوزههای دفاع و تجارت انجام میشود.
این سفر در حالی صورت میگیرد که آمریکا به دلیل خرید نفت روسیه از سوی دهلینو، تحریمهایی علیه هند اعمال کرده است.
پوتین در فرودگاه دهلینو توسط نارندرا مودی، نخستوزیر هند، مورد استقبال قرار گرفت. قرار است مودی امشب در ضیافت شامی خصوصی میزبان پوتین باشد و گفتوگوهای رسمی آنان روز جمعه در پایتخت هند برگزار شود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پیشتر گفته بود که این دیدار از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که فرصت گفتوگویی جامع برای گسترش روابط راهبردی ویژه میان روسیه و هند در زمینههای سیاسی، تجاری و اقتصادی، علمی و فناوری، فرهنگی و همچنین بررسی موضوعات مهم بینالمللی و منطقهای را فراهم میکند.
منبع: النشره