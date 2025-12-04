رئیس‌جمهور روسیه در سفری دو روزه وارد دهلی‌نو شد تا همکاری‌های دوجانبه با هند، به‌ویژه در زمینه‌های دفاع و تجارت، را تقویت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه وارد هند شد؛ سفری دو روزه که با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های دفاع و تجارت انجام می‌شود.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا به دلیل خرید نفت روسیه از سوی دهلی‌نو، تحریم‌هایی علیه هند اعمال کرده است.

پوتین در فرودگاه دهلی‌نو توسط نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، مورد استقبال قرار گرفت. قرار است مودی امشب در ضیافت شامی خصوصی میزبان پوتین باشد و گفت‌و‌گو‌های رسمی آنان روز جمعه در پایتخت هند برگزار شود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پیشتر گفته بود که این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که فرصت گفت‌وگویی جامع برای گسترش روابط راهبردی ویژه میان روسیه و هند در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، علمی و فناوری، فرهنگی و همچنین بررسی موضوعات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

منبع: النشره

برچسب ها: هند و روسیه ، ولادیمیر پوتین ، نخست وزیر هند
خبرهای مرتبط
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
آخرین اخبار
بوتین وارد هند شد؛ تمرکز بر دفاع و تجارت دو جانبه
پسکوف: روسیه و هند شریک راهبردی یکدیگرند
تحریف تاریخ توسط ورشو؛ بذرافشانیِ اختلاف میان ایران و روسیه
اوکراین: صلح واقعی می‌خواهیم، نه مماشات با روسیه
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
حکیم: «جایزه حکیم» باید پل ارتباط پژوهش و دولت باشد/ عراق در برابر فرصت تاریخی بازسازی دولت بر پایه دانش قرار دارد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل پس از ۱۴ سال به سوریه
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
کاخ سفید: دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بود
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
واکنش سومالی به توهین‌های ترامپ: او را نادیده می‌گیریم
خانواده ماهیگیری که در حملات آمریکا به منطقه کارائیب کشته شده، از واشنگتن شکایت می‌کند
حمله پهپادی اسرائیل به حومه دمشق و حملات هوایی در جنوب سوریه
دادگاه اسرائیل پس از درخواست عفو، محاکمه نتانیاهو را از سر گرفت