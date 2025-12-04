کارشناس اداره کل هواشناسی گلستان از خروج سامانه بارشی و پایداری هوای استان از امشب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی: اصحابی کارشناس اداره کل هواشناسی گلستان گفت: استان از روز گذشته تحت تأثیر سامانه‌ای سرد و بارشی قرار گرفت که پیامد آن بارش‌های نسبتاً مؤثر به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی بود.

او افزود: بنا بر گزارش‌های جمع‌آوری‌شده، قره‌چشمه از توابع شهرستان مینودشت با ۳۵ میلی‌متر بیشترین میزان بارش این سامانه را به خود اختصاص داد.

اصحابی گفت: در حال حاضر نیز بخش‌هایی از استان همچنان با پدیده مه و ابرناکی روبه‌رو هستند. پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی است از امشب با خروج تدریجی این سامانه، جو استان به سمت پایداری حرکت می‌کند.

او ادامه داد: پایداری شرایط جوی از فردا تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و طی این مدت، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری همراه با رشد گهگاهی ابر پیش‌بینی می‌شود.