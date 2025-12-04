سازمان غیردولتی ایکو از مایکروسافت به دلیل پردازش غیرقانونی داده‌های شخصی فلسطینی‌ها و اجازه دادن به ارتش اسرائیل برای جاسوسی از آنها، شکایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت مایکروسافت با شکایت رسمی‌ای مواجه شده است که توسط سازمان غیردولتی «ایکو» ارائه شده و در آن متهم به نگهداری غیرقانونی داده‌های نظارتی است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل درباره فلسطینی‌ها در داخل اتحادیه اروپا جمع‌آوری کرده است.

«ایکو» این شکایت را به سازمان حفاظت از داده‌های ایرلند ارائه کرده است؛ نهادی که وظیفه اعمال قوانین عمومی حفاظت از داده‌ها بر شرکت‌هایی مانند مایکروسافت که دفتر مرکزی خود را در ایرلند دارند، بر عهده دارد.

این نهاد ایرلندی امروز پنجشنبه اعلام کرد که شکایت را دریافت کرده و در حال بررسی آن است.

شکایت بر پایه تحقیقی است که اوایل آگوست گذشته توسط روزنامه انگلیسی «گاردین» منتشر شد. این تحقیق نشان داد که واحد ۸۲۰۰ ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از پلتفرم ذخیره‌سازی ابری «مایکروسافت آزور» برای ذخیره داده‌های تلفنی استفاده کرده است که در عملیات‌های گسترده جاسوسی علیه غیرنظامیان در نوار غزه و کرانه باختری جمع‌آوری شده بود.

روزنامه گزارش داد که این داده‌ها روی سرور‌های مایکروسافت در ایرلند و هلند ذخیره شده‌اند، که دلیل این شکایت مرتبط با قوانین عمومی حفاظت از داده‌هاست.

«ایکو» در بیانیه‌ای اعلام کرد که مایکروسافت «به‌طور غیرقانونی داده‌های شخصی فلسطینی‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا را پردازش کرده، که به ارتش رژیم تروریستی اسرائیل امکان انجام عملیات جاسوسی و هدف‌گیری را داده است».

پس از انتشار این تحقیق، مایکروسافت تحقیقات داخلی خود را آغاز کرد و در پایان سپتامبر، دسترسی واحد اسرائیلی به خدمات «آزور» را متوقف نمود.

برد اسمیت، رئیس شرکت با تظاهر به ندانستن در پیامی داخلی که آنلاین منتشر شد، اذعان کرد که «شواهدی وجود دارد که برخی موارد گزارش شده در گزارش گاردین را تایید می‌کند».

با این حال، «ایکو» با استناد به اظهارات منابع مطلع، شرکت را متهم کرد که پس از انتشار جزئیات پرونده توسط گاردین، اقدام به حذف حجم زیادی از داده‌های ذخیره شده روی سرور‌های اروپایی خود کرده است.

منبع: آر تی

