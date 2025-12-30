دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد نامزد‌های نهایی هجدهمین دوره این جایزه را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد، نامزد‌های نهایی بخش‌های مختلف هجدهمین دوره این جایزه را اعلام کرد.

اسامی این نامزد‌ها به تفکیک بخش‌ها به شرح زیر است:

بخش مستندنگاری

«چیزی به این مضمون؛ محمود کیانوش به روایت محمود کیانوش» نوشته مهدی خطیبی از نشر آفتابکاران
«برآسمان پریدن» نوشته کاوه افرایی از نشر ثالث
«در معّیتِ پرزیدنت» نوشته سید عبدالجواد موسوی از انتشارات خبر امروز
«قاسم» نوشته مرتضی سرهنگی از انتشارات خط مقدم 

 داستان بلند و رمان

«امیر ساباط» نوشته محمدعلی علومی از نشر افکار جدید
«حوض سلطان، پایان کار مغان» نوشته رضا جولایی از نشر چشمه
«لمس» نوشته محمدرضا کاتب از نشر نیماژ
«محاکمه» نوشته محمدآصف سلطان زاده از نشر نی
«نشان کرده» نوشته بلقیس سلیمانی از نشر چشمه

داستان بلند و رمان (کتاب اولی‌ها) 

«دیوار‌های زخمی» نوشته عصمت الطاف از نشر آمو
«زخم زَن» نوشته هانیه کسائی‌فر از نشر ثالث
«ژنرال» نوشته زهرا گودرزی از نشر چشمه
«ناخلف» نوشته حسام آبنوس از انتشارات سوره مهر
«ناخن کشیدن روی صورت شفیع‌الدین» نوشته قاسم فتحی از نشر برج

داستان کوتاه

«دوستی با گراز» نوشته نگار داودی از نشر نی
«زارابِل» نوشته احمد حسن‏زاده از نشر نون
«قطار ساعت هفت و بیست و دو دقیقه» نوشته مریم رجبی از نشر خزه
«من ابن بطوطه هستم» نوشته خسرو عباسی خودلان از انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق زمین
«جانِ‏ور» نوشته علی صالحی بافقی از انتشارات هیلا

داستان کوتاه (کتاب اولی‌ها) 

«اتاقکِ اعترافِ عموآرمن» نوشته اسماعیل سالاری از نشر آگه
«بوی آدمیزاد» نوشته کژال کریمیان از انتشارات هیلا
«چاه ارمنی» نوشته افسانه آقائی از انتشارات هیلا
«گاهی به قبر‌ها هم نگاه کن» نوشته عباس عظیمی از نشر چشمه
«نورگَوَن» نوشته بهاره حجتی از نشرنی

