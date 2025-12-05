باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در گزارشی مدعی شد، ایران در پی عملیات ۷ اکتبر به تایلند پیشنهاد کرده بود در ازای اعلام اسرائیل به عنوان «کشور ناامن» و خروج فوری ده‌ها هزار کارگر تایلندی، برای آزادی اسرای تایلندی در اختیار حماس میانجی‌گری کند.

این گزارش حاکی است که دولت تایلند پس از کشته شدن ۳۹ شهروند خود در عملیات ۷ اکتبر، تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی ۳۱ کارگر تایلندی اسیر را آغاز کرد. بنا بر ادعای این روزنامه، ایران اعلام کرد ممکن است بتواند در آزادی این اسرای تایلندی نقش ایفا کند، اما این پیشنهاد مشروط بود.

طبق ادعای جروزالم پست، در صورت موافقت تایلند با این پیشنهاد، خروج ۳۰ تا ۴۰ هزار کارگر تایلندی از بخش کشاورزی اسرائیل می‌توانست ضربه اقتصادی شدیدی به این رژیم وارد کند.

بر اساس این گزارش ادعایی ، تایلند در نوامبر ۲۰۲۳ هیئتی بلندپایه به تهران اعزام کرد که با مقامات ایرانی و به ادعای این منبع صهیونیستی، حتی با نمایندگان حماس از جمله موسی ابو مرزوق دیدار کنند. در ادامه، طی آتش‌بس موقت در غزه، ۲۳ تایلندی آزاد شدند و پس از آن ۸ نفر دیگر نیز رهایی یافتند.

با این حال، تمامی کارگران تایلندی سالم بازنگشتند. بر اساس این گزارش، ۳ کارگر تایلندی در حملات ۷ اکتبر کشته شدند یا در اسارت جان باختند.

علیرغم این تحولات، اسرائیل و تایلند در مه ۲۰۲۴ توافق کردند تا کارگران تایلندی را به ادامه کار در اسرائیل تشویق کنند. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که روابط منطقه‌ای در پی تحولات غزه همچنان پیچیده و چندبعدی است.

منبع: جرازلم پست