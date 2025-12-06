باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرار مالیاتی یکی از مهم ترین معضلات و مشکلاتی است که در طول سال های گذشته سازمان مالیاتی با آن روبرو بوده است این درحالیست که همواره بسیاری از کارمندان و کارگران اعلام می‌کنند که همزمان با پرداخت حقوق مالیات آنها کسر می شود اما در بسیاری از مواقع شاهد عدم پرداخت مالیات و فرارهای مالیاتی از سوی بسیاری از افراد به ویژه پزشکان هستیم.

استفاده از حساب اجاره ای ترفند جدید فراریان مالیاتی

فراریان مالیاتی برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات اقدام به ترفندهایی از جمله استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، درخواست کارت به کارت کردن، خراب بودن کارتخوان‌ها و سایر موارد می‌کنند که تحول و هوشمند سازی نظام مالیاتی راه این فرارهای مالیاتی را بست.

این در حالیست که اخیرا هم شاهد آن هستیم که بسیاری از کسب وکارها به بهانه‌های از جمله دریافت مالیات بر ارزش افزوده اقدام به اخذ مبالغ اضافی می کنند که‌ همین موضوع خود باعث ایجاد نگرانی و اعتراضات بسیاری از مردم شدند.

در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور هم یکی از مهم‌ترین اقدامات و گام‌های بلندی که برداشته است جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و کشف و شناسایی فرارهای مالیاتی است.

تمرکز سازمان امور مالیاتی شناسایی دانه درشت‌ها در فرار مالیاتی است

در همین راستا سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که سازمان امور مالیاتی تمرکز و فشار جدی خود را بر روی دانه درشت‌ها و سوپر میلیاردهای فراری قرار داده است بدون اینکه فشاری بر بخش تولید و فعالان اقتصادی وارد کند.

وی ادامه داد:سازمان امور مالیاتی کشور از سال گذشته در جهت کاهش فرار مالیاتی و همچنین طبق قانون اقدام به راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی کرد تا از طریق آن بخشی از درآمد های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی شفاف و عدالت مالیاتی برقرار شود که در همین راستا تمامی صنوف و دستگاه های خدمات رسان مکلف به استفاده از دستگاه کارت خوان شدند.

براساس این گزارش اما بررسی و گزارش‌ها حاکی از آن است که پزشکان بیشترین فرارهای مالیاتی و عدم استفاده از دستگاه کارتخوان را داشته اند

شناسایی ۱۹۰۰ پزشک متخلف در حوزه فرار مالیاتی

همین زمینه مستوفی رئیس مرکز بازرسی و دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تمامی پزشکان مکلف هستند از دستگاه کارت‌خوان برای دریافت وجوه حاصل از معالجه بیمار خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه تخلفاتی از سوی برخی افراد وجود داشت که ما هم مکلف بودیم گزارش اقدامات خود را به مجلس و هم مرجع صدور مجوز پزشکان ارائه دهیم. از سال ۱۴۰۳ نیز افراد مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در صورت تخلف، مشمول جرائم ماده (۲۴) قانون پایانه‌های فروشگاهی هستند.

این مقام مسئول با اشاره به امکان گزارش تخلفات پزشکان توسط مردم، بیان‌ کرد: سازمان امور مالیاتی سامانه‌ای را با عنوان «سوت‌زنی» ایجاد کرده که مردم می‌توانند تخلفات فرار مالیاتی را از طریق این سامانه در اختیار سازمان قرار دهند.

رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: ما به استناد رصدهایی که هم بر اساس سامانه گزارشات سوت زنی انجام می‌دهیم و هم با بازدیدهای میدانی، تراکنش‌های بانکی اشخاص سببی و نسبی مرتبط با پزشکان را کنترل می‌کنیم. این اقدامات به شناسایی فرار مالیاتی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته، بالغ بر ۱۹۰۰ پزشک را شناسایی کردیم و لیست آن‌ها را به مرجع ذیربط اعلام کردیم تا برخوردهای لازم مطابق با موازین قانونی انجام شود.

او بیان کرد: علاوه بر این، میزان مالیات بر اساس اسناد و مدارک به درستی محاسبه می‌شود و همکاران من در ادارات امور مالیاتی با توجه به اطلاعات ارسالی، برخوردهای لازم را انجام می‌دهند.

وی تاکید کرد: اقدامات لازم برای شناسایی فرار مالیاتی پزشکان و همکاری با مراجع قانونی ارائه شده است. با این رویکرد، تلاش می‌شود تا شفافیت و رعایت قوانین مالیاتی در این حوزه افزایش یابد

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: بخش قابل توجهی از دریافت‌های پزشکان به‌صورت ارز، سکه و رمزارز انجام می‌شود.پزشکان متخلف به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده‌اند.

گفتنی است، شهروندان با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir/tax-fraud در قسمت ویژه «سوت‌زنی» گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول‌شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.

کارشناسان اقتصادی اجرای عدالت مالیاتی را اقدامی ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی می‌دانند. به باور آنان، وقتی اقشار متوسط و پایین جامعه مالیات خود را به‌صورت منظم پرداخت می‌کنند، تخلف در طبقات درآمدی بالا می‌تواند شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی ایجاد کند.

منصوری استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار تأکید کرد:اصل عدالت مالیاتی یعنی تناسب پرداخت مالیات با توان مالی واقعی افراد. وقتی گروه‌هایی با درآمدهای میلیاردی از زیر بار مالیات می‌گریزند، عدالت اقتصادی آسیب می‌بیند. دولت باید با ابزارهای هوشمند، شفافیت را در همه بخش‌ها الزام کند.»

دستگاه های کارت‌خوان فرارهای مالیاتی را کاهش می دهد

همچنین صادقی کارشناس اقتصاد مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روند جلوگیری از فرارهای مالیاتی در کشور رشد بسیار خوبی داشته است گفت: استفاده از دستگاه های کارتخوان جزء الزامات در این بخش است خوشبختانه با الکترونیکی کردن مالیات ها شاهد برچیده شدن برنامه های فراریان مالیاتی هستیم. اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور حاکی از آن است که به زودی با افزایش مالیات پردرآمد ها برقراری عدالت مالیاتی به صورت کامل اجرا شود.

براساس این گزارش الزام اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی از ابتدای دی ماه هم خود می تواند نقش بسیار موثری در کاهش فرارهای مالیاتی و جلوگیری از صدور صورتحساب‌های کاغذی و ایجاد خطا در این بخش را داشته باشد بنابراین این اقدامات خود نشان‌دهنده گام بزرگ سازمان امور مالیاتی مالیاتی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و شفافیت در این بخش است.