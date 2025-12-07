دبیرانجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار جوجه ریزی آذرماه برمبنای تخم مرغ خوابانده شده در دستگاه به ۱۶۰ میلیون قطعه می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در آذرماه با احتساب تخم مرغ هایی که در دستگاه خوابانده شده، بالغ بر ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی خواهیم داشت.

به گفته وی، اکنون روند تامین نهاده تسهیل نشده است که با توجه به عدم دسترسی مرغداران به نهاده، انگیزه ای به جوجه ریزی ندارند که در نهایت این کاهش انگیزه آنها با کاهش قیمت جوجه به ۵ هزارتومان جبران می شود‌‌.

صدیق پور ادامه داد: در حال حاضر متوسط قیمت جوجه یکروزه کمتر از ۱۰ هزارتومان است که در آینده نزدیک با حذف گله های مرغ مادر، جوجه ای برای تولید مرغ وجود ندارد و ماجرای سال ۱۴۰۱ تکرار می شود و این هشدارها را اعلام کرده ایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه برای ایام پایانی سال نیاز به تولید جوجه یکروزه داریم، افزود: با استمرار این روند شرایط سختی برای تامین مرغ ایام پایانی سال خواهیم داشت.

وی قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ ۵ تا ۱۰ هزارتومان عرضه می شود که با توجه به عرضه جوجه کمتر از ۳۰ درصد قیمت تمام شده، توانی برای ادامه تولید نداریم.

صدیق پور با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: اگر روند تامین‌ نهاده دامی تسهیل نشود، فاجعه ای در آینده نزدیک خواهیم داشت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: با توجه به قیمت مرغ، تولید جوجه به عنوان پایه گوشت مرغ صرفه اقتصادی ندارد.

برچسب ها: تولید جوجه ، قیمت جوجه ، بازار مرغ
خبرهای مرتبط
سامانه بازارگاه عامل رانت و فساد در توزیع نهاده دامی/ مشکل توزیع نهاده در سامانه بازارگاه برطرف می‌شود
پیش بینی ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در آذرماه/مشکلی در تامین و عرضه مرغ نداریم
خبری از توزیع نهاده با نرخ مصوب نیست/ پیش بینی کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید مرغ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
کدام صرافی معتبر است؟
خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت
بانک مشاغل برتر شیراز VIP؛ فرصت دیده شدن کسب و کار‌ها
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
آخرین اخبار
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
کدام صرافی معتبر است؟
خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
بانک مشاغل برتر شیراز VIP؛ فرصت دیده شدن کسب و کار‌ها
توسعه اینچه برون، استان گلستان را به دروازه ورودی شرق دریای خزر تبدیل می‌کند
حمل بارهای بین المللی به ۵ میلیون تن رسید/ افزایش ظرفیت ترانزیت کشور به ۱۵ میلیون تن
۹۵ درصد بازار سرمایه تحت حسابرسی جامع حسابداران
اضافه پرداختی دستگاه‌ها براساس عملکرد کارکنان می‌شود + فیلم
چالش‌های پیش روی بازار ایمپلنت دندان در تهران و کرج؛ لزوم تقویت مراکز تخصصی شبانه‌روزی
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
راهنمای خرید و چاپ بگ کاغذی آماده در تعداد کم
توقف کامیون‌ها در مرز سومار به حداقل می‌رسد
آغاز اجرای ال‌پی‌جی کردن خودروها از پایان هفته
تعداد کارت‌های جایگاه‌های سوخت افزایش پیدا می‌کند+ فیلم
آماده‌سازی زمین‌های جوانی جمعیت تسریع می‌شود
نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ اعلام شد
ملخ صحرایی تهدید بالقوه امنیت غذایی کشور است + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۵ آذرماه
احتمال ۶۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی به ایران وجود دارد+ فیلم
ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده وارد فاز اجرایی شد
درصد پرشدگی سدهای تهران بدون سد طالقان تنها ۳ درصد است
وزارت جهاد متولی قیمت گذاری شیرخام است/ ارز ترجیحی برنج حذف شد+ فیلم
بهبود وضعیت بازار مسکن در گرو اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
حراج سکه طلا تا پایان سال هر هفته انجام می‌شود