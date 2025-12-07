باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در آذرماه با احتساب تخم مرغ هایی که در دستگاه خوابانده شده، بالغ بر ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی خواهیم داشت.

به گفته وی، اکنون روند تامین نهاده تسهیل نشده است که با توجه به عدم دسترسی مرغداران به نهاده، انگیزه ای به جوجه ریزی ندارند که در نهایت این کاهش انگیزه آنها با کاهش قیمت جوجه به ۵ هزارتومان جبران می شود‌‌.

صدیق پور ادامه داد: در حال حاضر متوسط قیمت جوجه یکروزه کمتر از ۱۰ هزارتومان است که در آینده نزدیک با حذف گله های مرغ مادر، جوجه ای برای تولید مرغ وجود ندارد و ماجرای سال ۱۴۰۱ تکرار می شود و این هشدارها را اعلام کرده ایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه برای ایام پایانی سال نیاز به تولید جوجه یکروزه داریم، افزود: با استمرار این روند شرایط سختی برای تامین مرغ ایام پایانی سال خواهیم داشت.

وی قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ ۵ تا ۱۰ هزارتومان عرضه می شود که با توجه به عرضه جوجه کمتر از ۳۰ درصد قیمت تمام شده، توانی برای ادامه تولید نداریم.

صدیق پور با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: اگر روند تامین‌ نهاده دامی تسهیل نشود، فاجعه ای در آینده نزدیک خواهیم داشت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: با توجه به قیمت مرغ، تولید جوجه به عنوان پایه گوشت مرغ صرفه اقتصادی ندارد.