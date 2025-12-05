با ثبت دو فوت قطعی در هرمزگان؛ موجی متفاوت و مرگبار از آنفولانزا در هرمزگان شکل گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد امیرمحمدی- استان هرمزگان طی روز‌های اخیر شاهد اوج‌گیری سریع موارد ابتلا به آنفلوانزای A/H۳N۲ بوده و اکنون با ثبت دو فوت قطعی وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده است.

نخستین مورد، جوان ۲۶ ساله‌ای بود که بدون داشتن بیماری زمینه‌ای، تنها در چند روز دچار درگیری شدید ۷۰٪ ریه شده و به‌دلیل بروز سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS) جان خود را از دست داد.

این رخداد، زنگ خطری جدی برای مردم و مسئولان است؛ زیرا نشان می‌دهد موج فعلی، برخلاف شکل‌های کلاسیک آنفلوانزا، می‌تواند حتی افراد جوان و سالم را نیز درگیر کرده و ظرف مدت کوتاهی به وضعیت بحرانی برساند.

مرگ دوم نیز یک سالمند با سابقه بیماری قلبی و عروقی بود که پس از بررسی آزمایشگاه مرجع استان تأیید شد و این تکرار، نشانه‌ای روشن از قدرت بالا و رفتار تهاجمی سویه H۳N۲ در هرمزگان است.

افزایش نگران‌کننده موارد مثبت؛ تقویت زنجیره انتقال

هم‌زمان با ثبت این دو فوت، روند شیوع آنفلوانزا در استان نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای رو به گسترش است. طبق بررسی‌های اخیر، بیش از نیمی از نمونه‌های آزمایش‌شده در مدت فقط سه روز، مثبت گزارش شده‌اند؛ یعنی ویروس با سرعتی بالا در میان مردم گردش می‌کند و زنجیره انتقال به‌صورت پایدار تقویت شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که استان از حالت «نوسان فصلی» خارج شده و وارد فاز «موج فعال و پرخطر» شده است. تداوم چنین روندی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی بستری‌ها، اشباع ظرفیت مراکز درمانی و بالا رفتن طبیعی آمار مرگ‌ومیر شود؛ به‌ویژه اگر رفتار‌های پرخطر و بی‌توجهی نسبت به علائم اولیه ادامه پیدا کند.

خطرات جدی H۳N۲؛ از درگیری ریه تا تهدید برای گروه‌های پرخطر

سویه H۳N۲ طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از تهاجمی‌ترین انواع آنفلوانزا شناخته می‌شود.

این ویروس قادر است در مدت کوتاه درگیری شدید ریه ایجاد کند، به‌گونه‌ای که بیمار حتی در سنین پایین دچار کاهش اکسیژن، بدترشدن تنفس و در نهایت ARDS شود.

افزون بر این، خطر بروز عفونت‌های باکتریایی ثانویه، سپسیس و تشدید بیماری‌های زمینه‌ای نیز در مبتلایان وجود دارد.

گروه‌های پرخطر شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران قلبی–ریوی و افراد دارای نقص ایمنی بیشتر در معرض بستری و مرگ قرار دارند.

در کنار این موارد، احتمال هم‌زمانی این ویروس با کرونا یا RSV نیز وجود دارد که می‌تواند شدت بیماری را چند برابر کند.

هشدار مرکز بهداشت هرمزگان درباره موج بعدی

یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هشدار داده است که آمار ابتلاء به آنفلوانزا در استان در هفته‌های اخیر حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی شده است که در موج بعدی شمار مبتلایان ممکن است تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کند. وی تأکید کرده است که واکسیناسیون، استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای همه به ویژه گروه‌های پرخطر بسیار حیاتی است.

آنفلوانزای A/H3N2 یکی از زیرگونه‌های آنفلوانزای فصلی است که نسبت به دیگر سویه‌ها مانند H1N1 و آنفلوانزای B بیماری شدیدتری ایجاد می‌کند، به‌ویژه در سالمندان، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای. این ویروس به‌دلیل تغییرپذیری ژنتیکی بالای خود، ممکن است تا حدودی از ایمنی ناشی از واکسن یا عفونت قبلی فرار کند، بنابراین اثربخشی واکسن در برخی فصول کمتر می‌شود. همچنین H3N2 قابلیت سرایت بالایی دارد و به سرعت در جمعیت‌ها منتشر می‌شود، که باعث افزایش تعداد مبتلایان و به تبع آن احتمال بیشتری برای عوارض شدید و مرگ می‌شود. به همین دلیل WHO و مراکز بهداشتی جهانی بر واکسیناسیون سالانه، رعایت بهداشت فردی و مراقبت ویژه از گروه‌های پرخطر تأکید می‌کنند.

ضرورت هوشیاری عمومی و رعایت فوری توصیه‌ها

با توجه به شرایط فعلی، مردم هرمزگان باید نسبت به علائم تنفسی، تب بالا، سرفه‌های شدید و بی‌حالی حساس باشند و در اولین فرصت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پرهیز از تجمعات، استفاده از ماسک در فضا‌های بسته، تهویه مناسب محیط‌ها و محدود کردن ارتباط با سالمندان و نوزادان در هنگام بیماری از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

موج فعلی نشان داده که نسبت به سال‌های گذشته خطرناک‌تر و سریع‌تر عمل می‌کند و هرگونه بی‌توجهی می‌تواند به افزایش موارد شدید و فوت منجر شود.

اکنون زمان حساسیت و جدیت است؛ تاخیر در رعایت توصیه‌ها ممکن است پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای استان به همراه داشته باشد.