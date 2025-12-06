باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای ملی بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شد و در اولین بازی هم باید به مصاف نیوزیلند برود.
حسین عبدی پیشکسوت فوتبال درباره ارزیابی اش از قرعه ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: قرعه ایران میشد سختتر و یا کمی آسانتر باشد. من فکر میکنم نیوزیلند که به این گروه آمد گروهمان را بهتر کرد. من نگاه کردم که در همه گروهها ۳ تیم خوب یک تیم تقریبا ضعیفتر حضور دارند و به نظرم همه گروهها یک شکل هستند.
او افزود: من فکر نمیکنم تیمی ضعیف و پیش برنده وجود داشته باشد و خصلت جام جهانی همین است و گروه تیم ایران هم همین طور هست. البته الان فرصتی هست که تیم ملی فوتبال ایران از گروهش بالا بیاید.
مهدی پاشازاده بازیکن سابق تیم ملی فوتبال درباره اینکه بازی اول ایران با نیوزیلند است، گفت: بازی اول خیلی مهم است. اگر قرعه به هر صورت چیده میشد سختیها و خوبیهای خود را داشت. مثلا اگر ما به میزبانان جام جهانی میافتادیم از میزبانی خود استفاده میکردند و همه گروهها تقریبا یکسان هستند. من فکر میکنم فقط گروه انگلیس و فرانسه یک مقدار سختتر از بقیه گروهها هستند. گروه ایران خوب است و قرعه ایران نه سخت و نه آسان محسوب میشود. هر بازی در جام جهانی ارزش خود را دارد. باید با تمام تمرکز در این بازیها حاضر شویم. برنامه بازیها طوری هست که خدا را شکر اولین بازی ما با بلژیک نیست که اگر خدای نکرده باختیم با روحیه بدتری به بازی دوم برویم.
سهراب بختیاری زاده پیشکسوت فوتبال درباره قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: بلژیک تیم قدرتمندی محسوب میشود و در اروپا قرار دارد. فوتبال تیم ملی مصربه فوتبال ما میخورد و میتوانیم امتیاز بگیریم، اما سخت است، چون تیم ملی مصر یک ستاره بزرگ به نام محمد صلاح دارد. به هر حال هر ۳ حریف ایران مشخص هستند و این خیلی خوب است و از همین الان میتوانیم برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم. من وقتی پرچم ایران را در قرعه کشی دیدم احساس غرور کردم و امیدوارم همه مسئولان آن چیزهایی که ایران نیاز دارد را برآورده کنند. بازیکنان تیم ملی باید آن انگیزهای که مقابل تیمهای بلژیک و مصر دارند در برابر تیم نیوزیلند هم داشته باشند. بهترینها را برای ایران آرزومند هستم.
خداداد عزیزی پیشکسوت فوتبال درباره قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: من فکر میکنم ایران در گروه خوبی قرار گرفت و در گروهی قرار گرفتیم که شانس صعود داریم. بازی اول ما با نیوزیلندی هست که در سید ۴ آخرین تیم است و میتوانیم این تیم را شکست بدهیم و خیلی فوتبال ندارد.
او افزود: ما میتوانیم مقابل تیم ملی مصر بازنده نباشیم. قلعه نویی هم بیان کرده ما ۴ امتیاز در جام جهانی میگیریم خیلی هم بازی با بلژیک مهم نیست.
عزیزی درباره اینکه اولین بازی ایران در جام جهانی مقابل نیوزیلند است، گفت: بازی اول خیلی مهم است و حکم صعود را دارد. اگر ما بتوانیم تیم نیوزیلند را ببریم هم از لحاظ روحی و روانی شرایطمان خوب میشود. به نظرم بهترین قرعهای که میتوانست به ایران بخورد همین قرعه است. شما ۳ امتیاز بازی اول را بگیرید خیلی جلو هستید و ۲ بازی دیگر را دارید و یک امتیاز هم از آن ۲ بازی بگیرید صعود میکنید. تیم مصر تیم وحشتناکی نیست که نشود این تیم را شکست داد. ما باید بازی تدارکاتی با تیم ملی پرتغال انجام بدهیم که سبک بازی اش همانند بلژیک است و دیگری بازی با تیمهای آفریقایی مثل الجزایر، تونس و غنا برگزار کنیم.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: من دوست داشتم با یکی از تیمهای میزبان جام جهانی بخوریم و همگروه شدن با بلژیک سخت است. مصر تیم ضعیفی نیست و نباید به تورنمنت امارات توجه کنیم. جام جهانی جدا از بازیهای دوستانه و تدارکاتی هست. به نظرم گروه ما گروه ساده و آسانی نیست. بلژیک تیم خوبی دارد.