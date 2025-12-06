روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر شهرآورد بدون گل استقلال و پرسپولیس و مناقشه بر سر مهریه پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه مجدد امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مناقشه بر سر مهریه، دربی استقلال پرسپولیس و ادامه آلودگی هوا در کشور از عناوین روزنامه‌های امروز است.

صفحه نخست هم میهن - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست کیهان - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست همشهری - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست ایران - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست صبح نو - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست شرق - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست جام جم - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست جوان - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست فرهیختگان - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست خبر ورزشی - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست ایران ورزشی - شنبه ۱۵ آذر

صفحه نخست گل - شنبه ۱۵ آذر

