باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری کشور در نشست رؤسای ادارات کالا و کارشناسان ۹ درصد سراسر کشور اظهارداشت: تنها ۱۸ درصد بارهای معدنی تحت پوشش بارنامه قرار دارند و ۲۲ درصد از معدن کشور تحت پوشش بارنامه هستند و هدف سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای پوشش کامل این معدن برای جابجایی بارهای این معدن تحت پوشش بارنامه است

معاون حمل‌ونقل با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی کالا در سطح شبکه راه‌های کشور، خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تُن کالا با استفاده از ظرفیت ۴۸۴ هزار ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل جابه‌جا می‌شود.

خضری همچنین بر ضرورت نظارت کامل و دقیق بر سامانه های اعلام بار و نوبت دهی مجازی وفیزیکی در پایانه های بار اعلام کرد و گفت این سامانه ها باید بستر عدالت در توزیع بار و ‌همچنین آرامش رانندگان را فراهم سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های رانندگان فعال در بخش حمل‌ونقل کالا، خواستار رسیدگی جدی به تخلفات کمیسیون اضافی ‌عدم پرداخت کرایه و سایرمسائل آنان از سوی رؤسای ادارات کالا در ادارات‌ کل راهداری و حمل‌ونقل استان‌ها شد.