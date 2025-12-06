سرپرست اداره کل فرودگاه‌های مازندران از افزایش پرواز‌های مسیر ساری - تهران و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی وارش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان شهرام محمدی اطاقسرا سرپرست اداره کل فرودگاه‌های مازندران از افزایش پرواز‌های مسیر ساری - تهران و بالعکس خبر داد و گفت: با استقبال و درخواست مردم و پیگیری‌های صورت گرفته پرواز‌های مسیر ساری - تهران هر هفته روز‌های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه انجام می‌شود.

او افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم جمعه جابجایی مسافران در مسیر تهران - ساری و بالعکس را انجام می‌دهد.

محمدی اطاقسرا ادامه داد: بر اساس برنامه جدید پرواز ساری به تهران ساعت ۶ صبح روز‌های شنبه و پرواز به تهران - ساری ساعت ۲۰ خواهد بود.

سرپرست اداره کل فرودگاه‌های مازندران گفت: پرواز ساری به تهران در روز‌های دوشنبه ساعت ۶:۳۰ و پرواز تهران ساری ساعت ۱۹ است.

محمدی اطاقسرا افزود: چهارشنبه‌ها نیز یک پرواز در مسیر تهران به ساری و در ساعت ۱۹:۳۰ انجام خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: فرودگاه های مازندران ، فرودگاه ساری
خبرهای مرتبط
برقراری مجدد پرواز رامسر - مشهد
از سرگیری پرواز‌ها در فرودگاه شهدای ساری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش قابل توجه نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شد
توجه به سلامت مردم یک راهبرد مهم برای کشور محسوب می‌شود
آخرین اخبار
توجه به سلامت مردم یک راهبرد مهم برای کشور محسوب می‌شود
کاهش قابل توجه نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شد
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
وارش با تساوی در صدر ماند
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود