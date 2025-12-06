باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام محمدی اطاقسرا سرپرست اداره کل فرودگاههای مازندران از افزایش پروازهای مسیر ساری - تهران و بالعکس خبر داد و گفت: با استقبال و درخواست مردم و پیگیریهای صورت گرفته پروازهای مسیر ساری - تهران هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه انجام میشود.
او افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم جمعه جابجایی مسافران در مسیر تهران - ساری و بالعکس را انجام میدهد.
محمدی اطاقسرا ادامه داد: بر اساس برنامه جدید پرواز ساری به تهران ساعت ۶ صبح روزهای شنبه و پرواز به تهران - ساری ساعت ۲۰ خواهد بود.
سرپرست اداره کل فرودگاههای مازندران گفت: پرواز ساری به تهران در روزهای دوشنبه ساعت ۶:۳۰ و پرواز تهران ساری ساعت ۱۹ است.
محمدی اطاقسرا افزود: چهارشنبهها نیز یک پرواز در مسیر تهران به ساری و در ساعت ۱۹:۳۰ انجام خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران