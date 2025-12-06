باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ سیفی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش رفتارهای پرخطر در بروز حوادث جادهای اظهار کرد: متأسفانه تنها ۱۰ درصد از رانندگان با ارتکاب تخلفات جدی، زمینهساز بخش قابل توجهی از تصادفات و حوادث ناگوار میشوند؛ حوادثی که نهتنها جان خود آنها را به خطر میاندازد، بلکه امنیت و آرامش سایر رانندگان و شهروندان را نیز تهدید میکند.
وی در ادامه به یکی از مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: در یازده شهرستان لرستان هیچگونه پارکینگ عمومی استاندارد وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا پارک حاشیهای به یک فرهنگ ناگزیر و گسترده در سطح شهرها تبدیل شود.
سرهنگ سیفی تأکید کرد که رفع این مشکل نیازمند همکاری جدی دستگاههای متولی، شهرداریها و مدیران شهری است تا بتوان با ایجاد فضاهای مناسب، بخش مهمی از گرههای ترافیکی را برطرف کرد. جانشین پلیس راهور لرستان همچنین تمرکز خدمات مهم از جمله مراکز خرید، درمانی و تشخیصی در هسته مرکزی شهرها را از عوامل اصلی افزایش بار ترافیکی دانست و افزود: این تراکم باعث میشود حجم زیادی از خودروها در زمانهای پیک به سمت مرکز شهر هدایت شوند و همین مسئله فشار زیادی به معابر شهری وارد میکند.
به گفته وی، توزیع مناسب خدمات و ایجاد زیرساختهای کارآمد در نقاط مختلف شهر میتواند گامی مؤثر در کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.