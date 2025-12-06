فریدونکنار فاتح مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان استان مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان مازندران، نکوداشت مربیان سازنده محمدعلی اختیاری، مرادعلی یزدان نژاد و علی خانزاده که در سالن ورزشی شهدای فریدونکنار جریان داشت، تیم میزبان جام قهرمانی را در خانه بالای سر برد.

ساری عنوان نایب قهرمانی را بالاتر از تنکابن به دست آورد و تیم‌های بابلسر و جویبار نیز به ترتیب به مقام‌های چهارم و پنجم را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات، ۴۲۵ کشتی گیر از ۳۶ شهر استان مازندران، ۴۸۵ بار به مدت ۲ روز و در ۱۰ وزن به روی تشک رفتند که نتایج بخش انفرادی آن بدین شرح اعلام شد؛

۵۷ کیلوگرم:

۱- محمد صفریور از  فریدونکنار الف

۲- امیرعباس علیزاده از نور

۳- عرفان بوکان از آمل و علی‌اکبر حسینی از لاله‌آباد

۶۱ کیلوگرم:

۱- محمد حسین صادق پور از  بابلسر

۲- طا‌ها هاشمی از بابل

۳- امیرمحمد امیری ارطه و علی اصغر سلطانی از آمل

۶۵ کیلوگرم:

۱- رضا گوران ازدقائمشهر

۲- امیرعلی ولی پور از فریدونکنار الف

۳- کامران فضلی از بهشهر و عرشیا توکلی از جویبار

۷۰کیلوگرم:

۱- ماهان کاووسی از کلاردشت

۲- ابوالفضل صفرپور از فریدونکنار الف

۳- پارسا جعفری از نکا و امیرحسین براری از جویبار سهمیه

۷۴ کیلوگرم:

۱- محمدماهان خرمگاه از گیلخوران

۲- محمدحسین حبیب‌زاده از بابلسر

۳- مهدی صفری از بابل و امیرمحمد خلیل‌نژاد از زیراب

۷۹ کیلوگرم:

۱- مهدی اسماعیلی از جویبار

۲- امیرعباس خسروی از تنکابن

۳- ابوالفضل نوربخش از محمود آباد و آرمین کیانی از بابلسر

۸۶ کیلوگرم:

۱- رضا افشار از سوادکوه شمالی

۲- امیرعلی مسلمی از گیلخواران

۳- فردین یزدانی از سهمیه گیلخواران و امیرحسین دیاری از نوشهر

۹۲ کیلوگرم:

۱- امیرحسین محمدی از فریدونکنار الف

۲- ابوالفضل فاندر از چالوس

۳- امیرحسین محمدپور از ساری و امیر مهدی جهان مهر از امیرکلا

۹۷ کیلوگرم:

۱- مهدی فیروزمندی از فریدونکنار الف

۲- دانیال توکلی از نور

۳- مهدی رسولی از لاله آباد و ابوالفضل ملکی از آمل

۱۲۵ کیلو گرم:

۱- پویا یعقوبی از ساری

۲- غلامرضا شریف نژاد از تنکابن

۳- محمد حسین حیدری از جویبار و محمد فیروزجانی از فریدونکنار الف

