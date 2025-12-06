باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمدامیر وصالی کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف صورت حساب‌های کاغذی مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ و جایگزینی آن با صورت حساب الکترونیک و اثرگذاری ویژه این تحول در حل مشکلات مودیان خاطرنشان کرد: حذف صورت‌حساب‌های کاغذی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴، یکی از اقدامات مهم و کلیدی در زمینه تحول نظام مالیاتی است که منجر به گذار از وضعیت گذشته که مملو از ابهام و نابرابری بود؛ به سمت نظام مالیاتی شفافیت‌زا، قانون‌گرا و عدالت محور خواهد بود.

وی با اشاره به حل مشکل سردرگمی مودیان در تعیین نرخ مالیات به کمک صورت حساب الکترونیک گفت: یکی از مشکلاتی که قبلا در زمینه صورت حساب‌های کاغذی شاهد آن بودیم این بود که مودی نمی‌دانست کدام کالا مشمول مالیات ارزش افزوده هست و نکته بعد اینکه برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های مشمول، نرخ این مالیات بر ارزش افزوده چند درصد بوده است و موجب سردرگمی مودیان شده بود. با تکیه بر استقرار صورت حساب الکترونیک، این مشکل حل شد و سازوکار جدید باعث شده که تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده کالا‌ها از ۴۰ هزار کالا، به ۳.۵ میلیون کالا و خدمات ارتقا یافته است و دیگر مودیان با ممیزان برای تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده، برخوردی نداشته باشند. این موضوع هم سردرگمی مودی را از بین خواهد برد و هم موجب تقویت پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد خواهد شد.

پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد حاصل از صورت حساب الکترونیک؛ شرط رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری مولد

وصالی در ادامه افزود: یکی از مزیت‌های اصلی استقرار نظام مالیاتی هوشمند در بخش مالیات بر ارزش افزوده، تحقق پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند‌های مالیاتی است. هنگامی که فعالان اقتصادی بتوانند براساس اطلاعات روشن و قوانین پایدار تصمیم‌گیری کنند، ریسک‌های ناخواسته کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. صورت‌حساب الکترونیک، با ایجاد ثبات در محاسبه مالیات، شفافیت در زنجیره معاملات و جلوگیری از رد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده فاکتور‌های مودیان، نقش مهمی در کاهش نااطمینانی دارد و منجر به تقویت پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در فرآیند‌های مالیاتی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت استقرار صورت حساب الکترونیک در زمینه کاهش نااطمینانی در فرآیند‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: پیش‌تر، بسیاری از هزینه‌های مالیاتی به‌صورت غیرمنتظره و پس از رسیدگی ممیز اعلام می‌شد که این امر موجب بروز تکانه‌های مالی ناگهانی برای بنگاه‌ها می‌گردید. اما امروز، با دیجیتالی شدن فرآیندها، بنگاه‌ها دقیقاً می‌دانند چه هزینه‌ای در انتظارشان است؛ این یعنی مدیریت بهتر منابع، برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب‌تر و افزایش سطح رقابت در بازار. از منظر کلان نیز این شفافیت داده‌ای، امکان تحلیل، آینده‌نگری اقتصادی و سیاست‌گذاری دقیق‌تر برای دولت را فراهم می‌کند و اقتصاد را از فضای غیرشفاف گذشته دور می‌سازد. به همین دلیل، صورت‌حساب الکترونیک نه فقط یک ابزار فناوری، بلکه موتوری برای رشد پایدار اقتصادی است.

وی در رابطه با اهمیت استقرار صورت حساب الکترونیک به عنوان حرکتی راهبردی به‌سوی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر و عدالت‌محور گفت: اجرای صورت‌حساب الکترونیک، گامی اساسی در تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، حمایت از بنگاه‌های شفاف و تقویت سلامت اقتصادی کشور است. این سازوکار در کنار حذف کامل صورت‌حساب‌های کاغذی از ابتدای دی‌ماه، به‌عنوان نماد یک اصلاح کلیدی در نظام مالیاتی، اقتصاد را هوشمندتر، رقابت‌پذیرتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌کند. با حذف کامل صورت حساب کاغذی و دیگر نه تنها ممیزمحوری و تصمیمات ناگهانی جایی در تعیین مالیات بر ارزش افزوده مودیان ندارد، بلکه زمینه لازم برای عدالت مالیاتی، رشد پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تقویت مقابله با اقتصاد زیرزمینی فراهم شد.