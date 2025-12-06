باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد که امروز شنبه پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ روند ناپایداریهای جوی هرچند با شدتی کمتر نسبت به روزهای گذشته در استان تداوم خواهد داشت.
بر این اساس، آسمان هرمزگان کمی تا نیمهابری همراه با گذر متناوب ابر، وزش باد و در برخی نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیشبینی میشود.
به گفته کارشناسان هواشناسی، وضعیت دریا نیز طی امروز کمی مواج خواهد بود و دریانوردان به رعایت احتیاط توصیه میشوند.
گزارش دریافتی همچنین حاکی است که از روز یکشنبه، شرایط جوی و دریایی استان به وضعیت آرام و پایدار بازمیگردد.
با این حال، از بعدازظهر دوشنبه افزایش ابر و گذر موج جدیدی از سمت غرب استان انتظار میرود که میتواند آسمان بخشهایی از مناطق غربی را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش دمایی، طی سه روز آینده افزایش دمای بیشینه و کاهش محسوس دمای کمینه در سطح استان پیشبینی شده است.
منبع:اداره کل هواشناسی هرمزگان