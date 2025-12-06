باشگاه خبرنگاران جوان - بوربور رئیس مجمع خیرین کشور در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، ریشه‌های انسانی و فطری کار خیر را مورد توجه قرار داد و گفت: خداوند در سرشت مخلوقات حس لذت از یاری‌رسانی را قرار داده است و انسان نیز بیش از سایر موجودات از این نعمت بهره‌مند است.

وی افزود: حتی یک کمک ساده به سالمند، روشندل یا فرد نیازمند موجب رضایتمندی عمیق در فردِ کمک‌کننده می‌شود؛ بنابراین کار خیر تنها نفع اجتماعی ندارد، بلکه سلامت روحی فرد را نیز تقویت می‌کند.

ایران؛ جامعه‌ای با ظرفیت بالای مشارکت مردمی

رئیس مجمع خیرین کشور با اشاره به زمینه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کار خیر در ایران گفت: جامعه ما جامعه‌ای با روحیه ایثار و مشارکت است؛ چه در بحران‌هایی مانند زلزله و سیل و چه در حمایت از نیازمندان، مردم ایران همیشه پیشگام بوده‌اند.

مدرسه‌سازی؛ نقطه آغاز یک جریان ملی نیکوکاری

بوربور با مرور تجربه شکل‌گیری جامعه خیرین مدرسه‌ساز توضیح داد: در سال ۷۶، با توجه به کمبود فضای آموزشی و استفاده چندنوبته از مدارس، تشکیل جامعه خیرین مدرسه‌ساز با تأکید رهبر انقلاب در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در هشت سال حضورم در سازمان نوسازی مدارس، ۲۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه احداث شد که حدود ۲۵ درصد آن—یعنی بیش از ۵ هزار مدرسه—به دست خیرین ساخته شد.

به گفته او، این مدل بعد‌ها به عنوان الگوی موفق مشارکت اجتماعی در کشور تثبیت شد و هنوز هم مدرسه‌سازی یکی از نخستین نماد‌های نیکوکاری در ایران به شمار می‌رود.

گسترش دامنه کار خیر از آموزش تا سلامت و عمران اجتماعی

رئیس مجمع خیرین کشور افزود: ساخت مسجد، مراکز درمانی، پروژه‌های حمایتی و طرح‌های خدمات عمومی نیز در ادامه این مسیر قرار گرفت و امروز نزدیک به ۵۰ مجمع و هشت دانشگاه در ساختار مجمع خیرین کشور فعال هستند.

او تاکید کرد: این هم‌افزایی سبب شده نقش خیرین تنها به کمک‌های نقدی محدود نشود بلکه به نوعی بازوی توسعه در بخش‌های مختلف تبدیل شود.

نیکوکاری مولد؛ راه واقعی توانمندسازی جامعه

وی توضیح داد: در یک پروژه عمرانی، فعال شدن بیش از ۵۰۰ شغل ممکن است؛ وقتی اشتغال ایجاد شد، مردم با دسترنج خود زندگی‌شان را اداره می‌کنند و نیاز به کمک مستقیم کمتر می‌شود.

به گفته او، این رویکرد علاوه بر تقویت استقلال اقتصادی خانوارها، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش آرامش در جامعه خواهد شد.

