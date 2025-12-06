رئیس مجمع خیرین کشور گفت: کار‌های خیریه در صورتی که به فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی گره بخورد، علاوه بر ایجاد رفاه و خدمات عمومی، محرکی اثرگذار در اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بوربور رئیس مجمع خیرین کشور  در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، ریشه‌های انسانی و فطری کار خیر را مورد توجه قرار داد و گفت: خداوند در سرشت مخلوقات حس لذت از یاری‌رسانی را قرار داده است و انسان نیز بیش از سایر موجودات از این نعمت بهره‌مند است.

وی افزود: حتی یک کمک ساده به سالمند، روشندل یا فرد نیازمند موجب رضایتمندی عمیق در فردِ کمک‌کننده می‌شود؛ بنابراین کار خیر تنها نفع اجتماعی ندارد، بلکه سلامت روحی فرد را نیز تقویت می‌کند.

ایران؛ جامعه‌ای با ظرفیت بالای مشارکت مردمی

رئیس مجمع خیرین کشور با اشاره به زمینه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کار خیر در ایران گفت: جامعه ما جامعه‌ای با روحیه ایثار و مشارکت است؛ چه در بحران‌هایی مانند زلزله و سیل و چه در حمایت از نیازمندان، مردم ایران همیشه پیشگام بوده‌اند.

مدرسه‌سازی؛ نقطه آغاز یک جریان ملی نیکوکاری

بوربور با مرور تجربه شکل‌گیری جامعه خیرین مدرسه‌ساز توضیح داد: در سال ۷۶، با توجه به کمبود فضای آموزشی و استفاده چندنوبته از مدارس، تشکیل جامعه خیرین مدرسه‌ساز با تأکید رهبر انقلاب در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در هشت سال حضورم در سازمان نوسازی مدارس، ۲۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه احداث شد که حدود ۲۵ درصد آن—یعنی بیش از ۵ هزار مدرسه—به دست خیرین ساخته شد.

به گفته او، این مدل بعد‌ها به عنوان الگوی موفق مشارکت اجتماعی در کشور تثبیت شد و هنوز هم مدرسه‌سازی یکی از نخستین نماد‌های نیکوکاری در ایران به شمار می‌رود.

گسترش دامنه کار خیر از آموزش تا سلامت و عمران اجتماعی

رئیس مجمع خیرین کشور افزود: ساخت مسجد، مراکز درمانی، پروژه‌های حمایتی و طرح‌های خدمات عمومی نیز در ادامه این مسیر قرار گرفت و امروز نزدیک به ۵۰ مجمع و هشت دانشگاه در ساختار مجمع خیرین کشور فعال هستند.

او تاکید کرد: این هم‌افزایی سبب شده نقش خیرین تنها به کمک‌های نقدی محدود نشود بلکه به نوعی بازوی توسعه در بخش‌های مختلف تبدیل شود.

نیکوکاری مولد؛ راه واقعی توانمندسازی جامعه

وی توضیح داد: در یک پروژه عمرانی، فعال شدن بیش از ۵۰۰ شغل ممکن است؛ وقتی اشتغال ایجاد شد، مردم با دسترنج خود زندگی‌شان را اداره می‌کنند و نیاز به کمک مستقیم کمتر می‌شود.

به گفته او، این رویکرد علاوه بر تقویت استقلال اقتصادی خانوارها، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش آرامش در جامعه خواهد شد.

منبع: رادیو اقتصاد

برچسب ها: کار خیر ، مدرسه سازی
خبرهای مرتبط
احداث ۳۹ کلاس درس و ۲ سالن ورزشی برای دانش آموزان دارای نیاز‌های ویژه
احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز
ظرفیت‌های آموزش و پرورش پشتوانه توسعه فوتبال و فوتسال کشور می‌شود/ فعالیت بیش از ۲۲ هزار کانون ورزشی دانش‌آموزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
آخرین اخبار
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب
افزایش غیرمعمول روشنایی دنباله‌دار 3I/ATLAS نشانه چیست؟!
اولین نقشه سه‌بعدی از تمام ساختمان‌های جهان ساخته شد
کلید داشتن خواب عمیق چیست؟
کاهش ذخایر خونی به حدود ۵ روز در روزهای هوای آلوده
یک شبیه‌سازی عجیب، اسرار سیاه‌چاله‌ها را فاش کرد
رویکردی جدید برای درمان یکی از خطرناک‌ترین تومور‌های مغزی
مهمترین علائم دیابت چیست؟
نتایج ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم ۲۳ آذرماه منتشر می‌شود