\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u0634\u0645\u0647 \u0639\u0645\u06cc\u0642 \u06af\u0644 \u0631\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0628\u06a9\u0631\u060c \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0632\u062f.\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0634\u0645\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0645\u0644\u06cc \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0