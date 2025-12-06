توپوگرافی زمین در بخشی از یک جاده روستایی نهبندان، شیب جاده را با خطای دید عجیبی رو‌به‌رو کرده که مردم متصور شده‌اند در این جاده، اشیا و ماشین‌ها بر عکس حرکت می‌کنند و جاذبه‌ای بر خلاف شیب جاده، اجسام را به سمت خود می‌کشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - محور روستای کلاته سیدعلی به گوند و جوشند؛ مسیری که در قسمتی از آن شیب تندی وجود دارد و مردم معتقدند در آن جا جاذبه معکوس زمین را تجربه کرده اند چرا که خودروهای خاموش روی شیب برخلاف شیب حرکت می کنند.

مردم منطقه می گویند گروه های دانشجویی رشته زمین شناسی و رشته های مرتبط از دانشگاه های مختلف ایران آمده اند اما جواب خاصی ندادند و دلیل آن را متوجه نشدیم.

در مقابل نظرات مردمی کارشناسان به این مسئله علمی نگاه می کنند و این پدیده را آزمایش کرده و با تکیه بر همین آزمایش های علمی و عملی سخن می گویند.

سرابندی کارشناس فیزیک می گوید: توپوگرافی اطراف جاده طوری است که افرادی که اینجا را می بینند یک نوع توهم و خطای دید در آن ها ایجاد می شود.

او ادامه می دهد: مردم تصور می کنند که وسایل نقلیه برعکس حرکت می کنند اما هیچ نوع مبنای علمی از لحاظ فیزیکی وجود ندارد.

سرابندی عنوان می کند: سیالات یا شاره ها مثل مایع از ارتفاع بالاتر به سطوح پایین حرکت می کنند و این نشان می دهد که شیب درست است و جاذبه معکوسی در کار نیست.

سایر محققان نیز معتقدند جاذبه معکوس گرانشی است که تحت تاثیر جرم اجسام ایجاد می شود.

