دستیابی دانش‌بنیان‌ها به دانش ساخت نسل جدید تصفیه‌کننده پساب‌ صنعتی + فیلم

یک مجموعه دانش‌بنیان در کشورمان با توان متخصصان و فناوران خود به دانش ساخت نسل جدید ماده شیمیایی تصفیه‌کننده پساب صنعتی و بازگشت آن به چرخه مصرف مجدد دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک مجموعه دانش‌بنیان در کشورمان با توان پژوهشگران و متخصصان خود موفق به دستیابی به دانش فنی و فناوری ساخت نسل جدید ماده پلی آلومینیوم کلراید برای تصفیه آب‌های پساب صنعتی و برگشت آن به چرخه مصرف مجدد شده است.

ماده بسیار ارزشمند و ارزبری که از جذابیت بسیاری برای بسیاری از صنایع از جمله مقوا و کاغذسازی، نساجی و رنگرزی، سلولزی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، چاپ و بسته بندی، تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه‌های آب شهری و همچنین واحدهای یوتیلیتی صنایع مختلف که بخش پیش‌تصفیه شیمیایی برای آب ورودی به واحدهای شیرین‌سازی آب دارند برخوردار است.

 

 
۵۰٪ آب شهرها باید تصفیه فاضلاب باشه
