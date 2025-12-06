باشگاه خبرنگاران جوان - یک مجموعه دانشبنیان در کشورمان با توان پژوهشگران و متخصصان خود موفق به دستیابی به دانش فنی و فناوری ساخت نسل جدید ماده پلی آلومینیوم کلراید برای تصفیه آبهای پساب صنعتی و برگشت آن به چرخه مصرف مجدد شده است.
ماده بسیار ارزشمند و ارزبری که از جذابیت بسیاری برای بسیاری از صنایع از جمله مقوا و کاغذسازی، نساجی و رنگرزی، سلولزی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، چاپ و بسته بندی، تصفیه خانههای فاضلاب شهری و تصفیهخانههای آب شهری و همچنین واحدهای یوتیلیتی صنایع مختلف که بخش پیشتصفیه شیمیایی برای آب ورودی به واحدهای شیرینسازی آب دارند برخوردار است.