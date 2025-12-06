باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فرزاد سردارزاده اظهار داشت: در این مدت در مجموع ۲ هزار و ۶۹۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح بازار استان صورت گرفته است.
وی افزود: با تلاش بازرسان این سازمان در بازرسیهای به عمل آمده از واحدهای صنفی و غیر صنفی ۴۸۰ مورد تخلف کشف شده است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان بیان کرد: در این رابطه ۴۰۷ فقره پرونده برای واحدهای متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شده است.
؟ سردار زاده با اشاره به اینکه عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده، یادآور شد: در مدت یاد شده از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان ۳۶ مورد گزارش مردمی درج شده و در رسیدگی به آنها ۳ مورد تخلف احراز که در این زمینه پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی یادآور شد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت واحدهای متخلف صنفی را با شمارههای تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به ادارات تابعه در شهرستانها و در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده و موارد تخلف را گزارش کنند.