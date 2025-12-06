معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان گفت: از ابتدای آبان ماه سال جاری تاکنون طی بازرسی‌های انجام گرفته در مجموع ۳۷ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال جریمه برای متخلفان واحد‌های صنفی و غیرصنفی در کردستان صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  فرزاد سردارزاده اظهار داشت: در این مدت در مجموع ۲ هزار و ۶۹۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و غیر صنفی در سطح بازار استان صورت گرفته است.

وی افزود: با تلاش بازرسان این سازمان در بازرسی‌های به عمل آمده از واحد‌های صنفی و غیر صنفی ۴۸۰ مورد تخلف کشف شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان بیان کرد: در این رابطه ۴۰۷ فقره پرونده برای واحد‌های متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شده است.

؟ سردار زاده با اشاره به اینکه عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده، یادآور شد: در مدت یاد شده از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان ۳۶ مورد گزارش مردمی درج شده و در رسیدگی به آنها ۳ مورد تخلف احراز که در این زمینه پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحد‌های صنفی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت واحد‌های متخلف صنفی را با شماره‌های تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به ادارات تابعه در شهرستان‌ها و در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده و موارد تخلف را گزارش کنند.

