باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تاثیر دانشجویان در دیپلماسی علمی + فیلم

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و مسئول برگزاری مراسمات ۱۶ آذر در خصوص دیپلماسی علمی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و مسئول برگزاری مراسمات ۱۶ آذر با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد دیپلماسی علمی دانشجویان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
تاثیر دانشجویان در دیپلماسی علمی + فیلم
young journalists club

گسترش دیپلماسی علمی در گروی رفع مشکل روادید دانشجویان خارجی

تاثیر دانشجویان در دیپلماسی علمی + فیلم
young journalists club

مبنای سیاست خارجی ایران همواره احترام متقابل و مبارزه با نظام سلطه بوده است

تاثیر دانشجویان در دیپلماسی علمی + فیلم
young journalists club

تشکیل کارگروه‌هایی برای عملیاتی شدن تفاهم نامه ها/ اهمیت بالای دیپلماسی سلامت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توصیه‌های برای جلوگیری از خراب شدن جلوبندی خودرو + فیلم
۷۷۴

توصیه‌های برای جلوگیری از خراب شدن جلوبندی خودرو + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
شکایت استقلال از سروش رفیعی + فیلم
۵۸۲

شکایت استقلال از سروش رفیعی + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
جایزه من درآوردی صلح فیفا برای ترامپ، سوژه تمسخر رسانه‌های آمریکایی شد! + فیلم
۵۶۳

جایزه من درآوردی صلح فیفا برای ترامپ، سوژه تمسخر رسانه‌های آمریکایی شد! + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
ماجرای فردی که با حمایت اسرائیل، بزرگ‌ترین غارت از کمک‌های سازمان ملل را انجام داد + فیلم
۴۳۷

ماجرای فردی که با حمایت اسرائیل، بزرگ‌ترین غارت از کمک‌های سازمان ملل را انجام داد + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
تاثیر سنگ‌های قیمتی و واقعی بر انرژی بدن + فیلم
۴۲۳

تاثیر سنگ‌های قیمتی و واقعی بر انرژی بدن + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.