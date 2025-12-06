رسانه‌های اسرائیلی در ارزیابی‌های امنیتی خود، رزمایش اخیر سپاه پاسداران را پوشش داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های صهیونیستی در ارزیابی‌های امنیتی خود، رزمایش اخیر سپاه پاسداران در خلیج فارس و دریای عمان را با تمرکز بر «شلیک موشک‌های بالستیک دوربرد» و «نمایش قدرت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه» پوشش داده‌اند. این رسانه‌ها می‌گویند تهران تلاش دارد با نمایش توان موشکی و پهپادی، پیام بازدارندگی به دشمنان (آمریکا و اسرائیل) ارسال کند.

روزنامه «اسرائیل هیوم» با بازنشر بخشی از گزارش‌های خارجی در مورد رزمایش سپاه پاسداران بر زمان‌بندی رزمایش پس از درگیری‌های تابستان و پیام سیاسی آن تأکید کرده است.

تایمز اسرائیل هم نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران رزمایش‌هایی را انجام داد که هدف آن هشدار به دشمنان است که «هرگونه محاسبه اشتباه با پاسخی قاطع رو‌به‌رو خواهد شد».

ایران در دومین روز رزمایش دریایی خود، موشک‌های عظیمی را در دریای عمان و نزدیک تنگه استراتژیک هرمز شلیک کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این موشک‌ها را از عمق خاک ایران شلیک کرده و در رزمایشی که از روز پنجشنبه آغاز شد، به اهدافی در دریای عمان و منطقه مجاور نزدیک تنگه هرمز اصابت کرده است.

رسانه‌ها از شلیک گسترده موشک‌های کروز قدر ۱۱۰، قدر ۳۸۰ و قدر ۳۶۰ و موشک‌های بالستیک ۳۰۳ به اهدافی در خلیج عمان خبر می‌دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پهپاد‌ها همزمان به پایگاه‌های شبیه‌سازی شده دشمن حمله کرده‌اند.

فیلم‌های تلویزیونی، شلیک و اصابت موشک‌ها به اهدافشان را نشان دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پهپاد‌ها همزمان به پایگاه‌های شبیه‌سازی شده دشمن حمله کردند.

این رزمایش، دومین رزمایش پس از جنگ اسرائیل و ایران در ماه ژوئن است. از زمان پایان جنگ، ایران به طور همواره تاکید داشته است که آماده مقابله با هرگونه حمله آینده اسرائیل است. ایران اولین رزمایش دریایی خود را در ماه اوت در این منطقه آغاز کرد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی بالای هوش مصنوعی خود و «روحیه تزلزل‌ناپذیر و مقاومت» ملوانان خود در مقابله با هرگونه تهدیدی تأکید کرد.

پیش از این، ایران میزبان رزمایشی در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی خود با اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) بود، رزمایشی که به گفته پرس تی‌وی، هدف آن نشان دادن «صلح و دوستی» به کشور‌های همسایه و هشدار دادن به دشمنان مبنی بر اینکه «هرگونه محاسبه اشتباه با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد» بود.

این رزمایش‌های زمینی جدیدترین رزمایش از سری رزمایش‌های SCO با هدف افزایش هماهنگی بین کشور‌های عضو و شریک بود. عربستان سعودی، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان نیز در رزمایش‌های ضد تروریسم فرامرزی شرکت کردند.

سازمان همکاری شانگهای، یک بلوک امنیتی و اقتصادی اوراسیا که در سال ۲۰۰۱ برای مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی تأسیس شد، اغلب رزمایش‌های نظامی مشترکی را بین اعضای خود برگزار می‌کند.

این سازمان شامل چین، روسیه، هند، پاکستان و چندین کشور آسیای میانه است و شرکای ناظر مانند ایران، عربستان سعودی و دیگران در عملیات‌های منتخب شرکت می‌کنند.

منابع: اسرائیل هیوم، تایمز اسرائیل

برچسب ها: رزمایش ایران ، سپاه پاسداران
خبرهای مرتبط
دریادار ایرانی:
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
هشدار به ناو‌های آمریکایی در نزدیکی محدوده رزمایش سپاه + فیلم
آغاز مرحله دوم رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه/ شلیک انبوهی از موشک‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
نمایندگان دموکرات خواستار استعفای فوری وزیر دفاع آمریکا شدند
آمریکا فاش کرد: اروپا در مسیر زوال تمدنی
حمله کاخ سفید به واشنگتن‌پست
روسیه انتظار دارد آمریکا نتایج مذاکرات با اوکراین را به اشتراک بگذارد
در عراق چه خبر است؛ اشتباه فنی یا پالس سیاسی؟ 
نروژ برای مقابله با روسیه زیردریایی‌های جدید می‌خرد
کانادا سوریه را از فهرست «حامیان تروریسم دولتی» خود حذف کرد
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
غروب دیپلماسی؛ دیکته واشنگتن به قاره جنوب 
آخرین اخبار
هدف رزمایش ایران هشدار به دشمنان است
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
کانادا سوریه را از فهرست «حامیان تروریسم دولتی» خود حذف کرد
در عراق چه خبر است؛ اشتباه فنی یا پالس سیاسی؟ 
غروب دیپلماسی؛ دیکته واشنگتن به قاره جنوب 
آمریکا فاش کرد: اروپا در مسیر زوال تمدنی
حمله کاخ سفید به واشنگتن‌پست
نمایندگان دموکرات خواستار استعفای فوری وزیر دفاع آمریکا شدند
نروژ برای مقابله با روسیه زیردریایی‌های جدید می‌خرد
روسیه انتظار دارد آمریکا نتایج مذاکرات با اوکراین را به اشتراک بگذارد
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
اکثریت قریب به اتفاق مردم در پایتخت سودان با کمبود غذا مواجه هستند
ارتش پاکستان عمران خان را «بیمار روانی» خواند
جنایت سیستماتیک علیه خانواده مروان برغوثی
رویترز: غرب در حال بررسی ممنوعیت حمل‌ونقل نفت روسیه است
اسرائیل ۷۲۷ میلیون دلار برای سفیدشویی خود اختصاص داد
اذعان باراک به ناتوانی نظامی اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله
پوتین و مودی بر سر گسترش روابط تجاری توافق کردند
ادامه مذاکرات صلح اوکراین و آمریکا در میامی
شیخ نعیم قاسم: در برابر فشار و تجاوز تسلیم نخواهیم شد
بیانیه ریاست‌جمهوری عراق درباره جنجال تجمید اموال حزب‌الله و انصارالله
لابی آمریکا علیه طرح اروپا برای استفاده از اموال بلوکه‌شده روسیه
دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
ادعای جروزالم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است