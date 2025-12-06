باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانههای صهیونیستی در ارزیابیهای امنیتی خود، رزمایش اخیر سپاه پاسداران در خلیج فارس و دریای عمان را با تمرکز بر «شلیک موشکهای بالستیک دوربرد» و «نمایش قدرت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه» پوشش دادهاند. این رسانهها میگویند تهران تلاش دارد با نمایش توان موشکی و پهپادی، پیام بازدارندگی به دشمنان (آمریکا و اسرائیل) ارسال کند.
روزنامه «اسرائیل هیوم» با بازنشر بخشی از گزارشهای خارجی در مورد رزمایش سپاه پاسداران بر زمانبندی رزمایش پس از درگیریهای تابستان و پیام سیاسی آن تأکید کرده است.
تایمز اسرائیل هم نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران رزمایشهایی را انجام داد که هدف آن هشدار به دشمنان است که «هرگونه محاسبه اشتباه با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد».
ایران در دومین روز رزمایش دریایی خود، موشکهای عظیمی را در دریای عمان و نزدیک تنگه استراتژیک هرمز شلیک کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این موشکها را از عمق خاک ایران شلیک کرده و در رزمایشی که از روز پنجشنبه آغاز شد، به اهدافی در دریای عمان و منطقه مجاور نزدیک تنگه هرمز اصابت کرده است.
رسانهها از شلیک گسترده موشکهای کروز قدر ۱۱۰، قدر ۳۸۰ و قدر ۳۶۰ و موشکهای بالستیک ۳۰۳ به اهدافی در خلیج عمان خبر میدهند. گزارشها حاکی از آن است که پهپادها همزمان به پایگاههای شبیهسازی شده دشمن حمله کردهاند.
فیلمهای تلویزیونی، شلیک و اصابت موشکها به اهدافشان را نشان دادند. گزارشها حاکی از آن است که پهپادها همزمان به پایگاههای شبیهسازی شده دشمن حمله کردند.
این رزمایش، دومین رزمایش پس از جنگ اسرائیل و ایران در ماه ژوئن است. از زمان پایان جنگ، ایران به طور همواره تاکید داشته است که آماده مقابله با هرگونه حمله آینده اسرائیل است. ایران اولین رزمایش دریایی خود را در ماه اوت در این منطقه آغاز کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی بالای هوش مصنوعی خود و «روحیه تزلزلناپذیر و مقاومت» ملوانان خود در مقابله با هرگونه تهدیدی تأکید کرد.
پیش از این، ایران میزبان رزمایشی در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی خود با اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) بود، رزمایشی که به گفته پرس تیوی، هدف آن نشان دادن «صلح و دوستی» به کشورهای همسایه و هشدار دادن به دشمنان مبنی بر اینکه «هرگونه محاسبه اشتباه با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد» بود.
این رزمایشهای زمینی جدیدترین رزمایش از سری رزمایشهای SCO با هدف افزایش هماهنگی بین کشورهای عضو و شریک بود. عربستان سعودی، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان نیز در رزمایشهای ضد تروریسم فرامرزی شرکت کردند.
سازمان همکاری شانگهای، یک بلوک امنیتی و اقتصادی اوراسیا که در سال ۲۰۰۱ برای مبارزه با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی تأسیس شد، اغلب رزمایشهای نظامی مشترکی را بین اعضای خود برگزار میکند.
این سازمان شامل چین، روسیه، هند، پاکستان و چندین کشور آسیای میانه است و شرکای ناظر مانند ایران، عربستان سعودی و دیگران در عملیاتهای منتخب شرکت میکنند.
منابع: اسرائیل هیوم، تایمز اسرائیل