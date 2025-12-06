باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یک روز با ربیع‌زاده‌ها؛ خانواده‌ای در انتظار هفتمین فرزند + فیلم

خانواده‌ای پر جنب و جوش و مهربان در دامغان در انتظار هفتمین فرزند خود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نظم  و همدلی راز موفقیت خانواده پرجمعیت ربیع‌زاده است، اما این خانواده درخواست‌هایی هم از مسئولان دارند.

 

مطالب مرتبط
یک روز با ربیع‌زاده‌ها؛ خانواده‌ای در انتظار هفتمین فرزند + فیلم
young journalists club

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان در یک ماه + فیلم

یک روز با ربیع‌زاده‌ها؛ خانواده‌ای در انتظار هفتمین فرزند + فیلم
young journalists club

نقش خانواده در مشکل جمعیتی + فیلم

یک روز با ربیع‌زاده‌ها؛ خانواده‌ای در انتظار هفتمین فرزند + فیلم
young journalists club

جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم
۸۹۷

لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تحریم‌های بی‌اثر + فیلم
۵۵۲

تحریم‌های بی‌اثر + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
فهرست یهودستیزان سال در آمریکا؛ یک زن در مرکز توجه + فیلم
۵۵۱

فهرست یهودستیزان سال در آمریکا؛ یک زن در مرکز توجه + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تاریخچه یک روز در تقویم ایران + فیلم
۲۲۸

تاریخچه یک روز در تقویم ایران + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم
۱۸۴

چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.