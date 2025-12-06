رئیس جمهور طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی (حد فاصل سیرجان تا اصفهان) که با حمایت عمده شرکت فولاد مبارکه اجرا شده است را افتتاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در مراسمی دستور افتتاح و آغاز بهرهبرداری رسمی از طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران را که با حمایت عمده شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجرا شده است، صادر کرد.
هدف اجرای این پروژه تأمین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان است که با هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومان، در مدت ۲ سال و با مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه به طول ۸۰۰ کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شده و با آغاز بهرهبرداری از آن، وابستگی فولاد مبارکه و بخش قابل توجهی از صنایع منطقه به حوضه آب زایندهرود قطع میشود.
رئیس جمهور در این مراسم ضمن قدردانی از همه کسانی که در اجرای این پروژه تلاش کردهاند، اظهار داشت: جلسات متعددی در زمینه رفع مشکل کمآبی منطقه مرکزی کشور و همچنین دیگر نقاط کشور داشتهایم که ادامه خواهد داشت. بررسیهای کارشناسی با مشارکت دانشگاهیان سراسر کشور در حال انجام است تا راهحلها با آیندهنگری، منطق علمی و رویکرد توسعه پایدار شناسایی و اجرا شوند.
پزشکیان افزود: باور دارم که با همکاری، همافزایی و همراهی یکدیگر و تکیه بر کار کارشناسی، میتوانیم بر مشکل کم آبی غلبه کنیم؛ یکی از اقدامات لازم در این زمینه این است که همه کمک کنیم که از این پس، بارگذاریهای صنعتی و جمعیتی به سمت سواحل جنوبی کشور منتقل شود.