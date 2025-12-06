باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کیفیت هوا صبح امروز شنبه در شهرستان های اشتهارد ، چهارباغ ، فردیس ، کرج و نظرآباد ناسالم برای گروه های حساس از جمله کودکان ، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی و در شهرستان ساوجبلاغ برای تمام گروهها ناسالم شد.

ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان اشتهارد ۱۲۳،چهار باغ ۱۱۷، ساوجبلاغ ۱۵۳، فردیس ۱۰۲ ، کرج ۱۴۰ و نظر آباد ۱۳۸ اعلام شده است .

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با توجه به شرایط پایداری جوی و ضرورت حفظ سلامت شهروندان به‌ویژه دانش‌آموزان، تمام مقاطع تحصیلی شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم استان البرز به جز طالقان و بخش آسارا امروز شنبه ۱۵ آذرماه تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری شده است.