مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: شهرستان نیر یکی از دوازه‌های مهم ورود گردشگران به استان اردبیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری امروز در جلسه شورای اداری شهرستان نیر که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، گفت: شهرستان نیر یکی از دوازه‌های مهم ورود گردشگران به استان اردبیل از سمت استان‌های غربی است که سالانه ۶۲ درصد گردشگران و مسافران از این شهرستان به سمت اردبیل و گیلان سرازیر می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با وجود جاذبه‌های متعدد از قبیل چشمه‌های آب گرم و سرد معدنی، طبیعت کم‌نظیر و آثار تاریخی و با جذب سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، شهرستان نیر ظرفیت تبدیل به مقصد پررونق گردشگری را دارد.

در این جلسه با درخواست مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل مقرر شد مبلغ ۲۰ میلیارد ریال جهت تعمیر و تجهیز موزه نیر و ۱۰ میلیارد ریال جهت اجرای جشنواره گردشگری و فرهنگی از محل اعتبارات استانی اختصاص یابد.

