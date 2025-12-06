معاون وزیر جهاد گفت: برای حفاظت از نوار جنوبی و مبارزه در سطح حداقل ۱۰۰ هزارهکتار علیه ملخ صحرایی نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم جلیلی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در همایش ملی ملخ صحرایی تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی گفت: ملخ صحرایی یکی از آفات نباتی است که تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی محسوب می شود و در متون دینی از ملخ صحرایی به عنوان بلای طبیعی یاد شده است.

وی با بیان اینکه ملخ صحرایی یکی از مهاجم ترین و جسارت بارترین آفت جهانی محسوب می‌شود، افزود: تا کنون در سطح ۱۶ میلیون هکتار ردیابی استانی علیه آفت ملخ صحرایی در استان های جنوبی انجام شده چراکه کوچک‌ترین غفلت خسارت سنگینی بر معیشت و امنیت غذایی کشور وارد می‌کند. همچنین پیش بینی می شود که سطح مبارزه حداقل به ۱۰۰ هزارهکتار برسد که برای این مبارزه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت از نوار جنوبی کشور نیاز است.

جلیلی مقدم ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط یک ملخ صحرایی در یک سال تا ۴ نسل تولیدمثل می‌کند و در هر نسل بین ۲۰ تا ۵۰ برابر جمعیت آنها افزایش می‌یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ۳ مسیر حرکت ملخ صحرایی به ایران، گفت: مسیر اول، سواحل دریای سرخ، عربستان و استان هرمزگان، جاسک و سیریک و جاهای دیگر از کشور است. مسیر دوم آن، شاخ آفریقا، یمن، عمان و سواحل مکران و چابهار است. مسیر سوم هم از پاکستان و برگشت ملخ است به استان‌های سیستان و بلوچستان و نوار جنوبی کشور است.

به گفته وی، ملخ صحرایی در فاز انفرادی خسارت چندانی ندارد اما اگر در مسیر حرکت پوشش گیاهی در اختیار داشته باشد و با افزایش جمعیت به سرعت تکثیر می‌شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به پیشینه هجوم ملخ صحرایی به کشور بیان کرد: ایران دو قحطی در دوره صفویه و افشاریه را به دلیل تهاجم این افت تجربه کرد. در سال‌های ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۰ خورشیدی تمام کشت کرمان و هرمزگان را خوردند و قیمت غله چند برابر شد به طوری که مردم مجبور به مهاجرت شدند.سفرنامه نویسان اروپایی این دوره، ملخ را قاتل خاموش مزارع ایران توصیف کردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به بدترین تهاجم ملخ صحرایی به ایران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این حمله بدترین تهاجم ملخ صحرایی در نیم قرن اخیر بود که باعث شد تمام ارگان‌های دولتی از حفظ نباتات تا سپاه و بسیج وارد میدان مبارزه شدند تا آفت کنترل شد.

وی افزود: بر اساس بند الف ماده ۴ قانون حفظ نباتات، ملخ در آفات عمومی ذکر شده و مبارزه با آن بر عهده دولت است. ما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۵۴۳۰۰ هکتار از مزارع و باغات در سطح ۱۱۸۶ هکتار برای کنترل این آفت دیده بانی و مبارزه انجام شد.

جلیلی مقدم تاکید کرد: اگر در مبارزه از آفت عقب بمانیم و زمان طلایی را از دست بدهیم باید با حجم بیشتری از آفت‌کش‌ها مبارزه ادامه یابد و در نهایت تاثیر چندانی هم نخواهد داشت که از این رو دیده‌بانی در این حوزه از اهمیت بسیار برخوردار است.

ملخ صحرایی ، آفت ملخ
