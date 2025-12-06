باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری شیرازی در نشست دورهای جامعه روحانیت شیراز که در مدرسه علمیه صادقیه به میزبانی آیت الله پاکدل برگزار شد، بر ضرورت تبیین مقام حضرت زهرا (س) و جایگاه زن در جامعه تاکید کرد.
او در ادامه با اشاره به تغییر فضای مذهبی شهر نسبت به گذشته، از متولیان بهویژه شهرداری برای اهتمام به تغییر ظاهر شهر تقدیر کرد و افزود: شهادت حضرت زهرا (س) در نگاه مردم بزرگ داشته شده و این امر نشاندهنده تحول مثبت در فضای مذهبی شهر است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان فرمایش امام صادق (ع) که فرمودند: بنیامیه شادی برای اهل بیت باقی نگذاشتند، عنوان کرد: واقعیت آن است که ولادت حضرت زهرا (س) نیز باید همانند شهادت ایشان تبیین شود. وجود حضرت زهرا (س) الگویی خاص برای امام زمان (عج) است و ولایتمداری آن حضرت باید در جامعه شناسانده شود.
تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع) تأکید کرد: حضرت زهرا (س) درس ولایتمداری را به عالم دادند و باید در ایام ولادت ایشان این حقیقت را معرفی کنیم، ایشان در مدت کوتاه زندگی خود، چه در منزل پدر و چه در خانه امیرالمؤمنین (ع)، نمونهای بیمانند در تاریخ بودند و به وجود زن ارزش بخشیدند.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) گفت: ایشان سیده زنان دو جهان هستند و همانگونه که شهادت ایشان بزرگ داشته شد، ولادت ایشان نیز باید با همان عظمت برگزار شود. در کنار آن باید مقام زن تبیین شود.
مسئول مدرسه علمیه محمودیه شیراز در ادامه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب تعدی به زن را در قالب استفاده ابزاری برای درآمدزایی مورد انتقاد قرار دادند. متأسفانه برخی رسانهها الگوی غربی را رواج میدهند و زنان را وسیله فروش کالا قرار دادهاند. این موضوع با لباس، آرایش و ظاهر زنان در فروشگاهها نمود پیدا کرده است، در حالی که جایگاه زن بسیار فراتر از این مسائل است.
او همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی خانوادهها گفت: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت ثبات قیمت اقلام ضروری تأکید داشتند. متأسفانه افزایشهای مکرر قیمت کالاهای اساسی، فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده و موجب شده است جایگاه زن تحتالشعاع مسائل اقتصادی قرار گیرد.
طلاب باید در فعالیتهای جهادی میدانی پیشگام باشند
حجتالاسلام والمسلمین طاهری همچنین بر ضرورت حضور فعال طلاب در عرصههای جهادی تأکید کرد.
او با اشاره به تاریخچه مسجد جامع عتیق گفت: این مسجد روزگاری خرابهای بیش نبود، اما شهید آیت الله دستغیب به صورت جهادی با همراهی مردم آن را بنا کرد، از این رو طلابی که به صورت جهادی مانند علمای گذشته که اینگونه عمل میکردند فعالیت کنند قطعا امروز نیز موفق خواهند شد، این وظیفهای است که بر دوش حوزه و روحانیت قرار دارد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز گفت: کارهای بزرگ جهادی باید توسط طلاب و روحانیت با همراهی مردم انجام شود. در گذشته روحانیت در همه سختیها و همچنین مبارزه پیشگام بود و مردم آنان را جلودار میدیدند، امروز نیز باید چنین باشد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: برنامههای جهادی باید در سطح شهر و روستاها برگزار شود و اعضای جامعه و علمای شهر ضمن همراهی با نیروهای مردمی به صورت هفتگی از این فعالیتها سرکشی کنند.
او همچنین با اشاره به وفات حضرتامالبنین (س) گفت: حضرتامالبنین الگویی حقیقی در ولایتمداری بود. ایشان فرزندانی تربیت کرد که نمونه بارز آن حضرت عباس (ع) است. در تاریخ مطالب اندکی از حضرت عباس (ع) داریم، اما در واقعه کربلا ولایتمداری ایشان آشکار شد. وقتی بهامالبنین خبر شهادت فرزندانش را دادند، نخستین پرسش او این بود که حسین (ع) چه شد؟ این ولایتمداری باید برای مردم تبیین شود.
تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع) در ادامه به موضوع اجرت گرفتن برای نماز اشاره کرد و گفت: دریافت اجرت برای نماز اشکال دارد. حتی در ادارات و حرمها، مبالغی که پرداخت میشود بابت ایاب و ذهاب است نه خود نماز. در ادارات اگر حقوقی برای کارکنان در نظر گرفته میشود باید در پایان ماه پرداخت گردد، اما این موضوع درباره برگزاری نماز صدق نمیکند.
