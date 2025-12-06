معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیدین هاشمی گفت: ایمنی راه‌ها مهم‌ترین اولویت اداره کل راهداری استان است و بر همین اساس امسال با اجرای گسترده طرح‌های ایمنی و روشنایی، ایمنی جاده‌ها در نقاط مختلف استان ارتقا یافته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از اجرای ۶۳ کیلومتر روشنایی طولی در جاده‌های استان خبر داد و افزود: ۱۱ کیلومتر در فاز دوم مسیر سرچم، ۱۰ کیلومتر در فاز سوم روشنایی سرچم در محدوده تونل‌ها، ۱۳ کیلومتر در گردنه الماس، ۲ کیلومتر در ورودی گرمی و ۳۰ کیلومتر هم در گردنه حیران، کرگان - بودالالو تا انتهای بزرگراه، سامیان و وراغول عملیات روشنایی انجام شده است.

او با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه ایمن‌سازی فیزیکی جاده‌های استان گفت: امسال ۷۵۰ عدد نیوجرسی (بلوک سیمانی) به طول پنج کیلومتر در جاده نمین، نیر و همچنین در محل پرتگاه‌های سرچم و گردنه حیران نصب شده است.

هاشمی ادامه داد: همچنین بیش از هفت هزار عدد گاردریل و ۹۰۰ مترمربع تابلو‌های اطلاعاتی در جاده‌های مواصلاتی استان نصب و تعمیر و ۱۰ هزار تابلوی جدید در جاده‌ها نصب شده که نقش مهمی در ارتقای هشداردهی و هدایت رانندگان دارد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل به انجام ۲۰۰ کیلومتر شانه سازی در جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: برای افزایش میدان دید در جاده‌ها ۱۵ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و ریزش برداری توسط راهداران انجام شده است.

هاشمی با اشاره به اصلاح شیب شیروانی به میزان در جاده‌ها اظهار کرد: در سال جاری ۱۵۰ کیلومتر شیار لرزاننده در جاده‌های مواصلاتی استان اجرا شد.

او با بیان اینکه اقدامات ایمنی به‌صورت مستمر در جاده‌های اصلی، روستایی و مناطق کوهستانی استان اجرا می‌شود، افزود: در هشت ماه سال جاری سه مورد شیب راهه فرار اجرا و ۶ مورد پارکینگ هم در جاده‌های استان ایجاد شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل ادامه داد: در دماغه‌ها و نقاط حادثه‌خیز استان هم سه هزار و۵۰۰ عدد تجهیزات آشکارساز و یک هزار و ۵۰۰ متر مربع نقوش ایمنی جاده‌ای اجرا شده است.

هاشمی بیان کرد: با توجه به افزایش تردد در ماه‌های پیش رو، برنامه‌های ارتقای ایمنی، بهسازی و نگهداری مسیر‌ها با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا ایمنی تردد در جاده‌ها به سطح مطلوب‌تری برسد.

منبع: راهداری

برچسب ها: خط کشی راه ها ، محورهای مواصلاتی استان ، ایمنی جاده ها ، نقاط حادثه خیز
