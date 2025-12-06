ویکتور اوربان اعلام کرد که اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است و تحقیقات در مورد کلاهبرداری مشکوک با بودجه اتحادیه اروپا ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که اتحادیه اروپا «در فساد غرق شده است» و تحقیقات در مورد کلاهبرداری مشکوک مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا ادامه دارد.

اوربان در پستی در X گفت: «اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است. کمیسر‌ها با اتهامات جدی رو‌به‌رو هستند، کمیسیون و پارلمان درگیر رسوایی هستند، با این حال بروکسل هنوز ادعای برتری اخلاقی دارد.»

بیانیه او پس از آن منتشر شد که فدریکا موگرینی، رئیس سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکی از اعضای ارشد کالج اروپا در بروژ و یک مقام ارشد کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه به درخواست دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) توسط پلیس قضایی فدرال بلژیک بازداشت شدند.

EPPO اعلام کرد که تحقیقات در حال بررسی این موضوع است که آیا معیار‌های انتخاب محرمانه برای آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا، یک برنامه آموزشی نه ماهه برای دیپلمات‌های جوان که در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به کالج اروپا اعطا شده است، قبل از انتشار رسمی مناقصه به طور نامناسبی به اشتراک گذاشته شده است یا خیر.

اوربان همچنین نوشت: «فساد در اوکراین باید توسط اتحادیه اروپا افشا شود، اما بار دیگر همان داستان قدیمی تکرار می‌شود: بروکسل و کی یف به جای روبرو شدن با حقیقت، یکدیگر را محافظت می‌کنند.»

ماه گذشته، سازمان‌های مبارزه با فساد اوکراین یک طرح فساد گسترده در بخش انرژی را کشف کردند که شامل اختلاس حداقل ۱۰۰ میلیون دلار به ویژه با مشارکت شرکت دولتی انرژی هسته‌ای Energoatom بود، که منجر به استعفای مقامات ارشد از جمله وزیر انرژی و رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شد.

اگر اوکراین امیدوار است درخواست خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا که مذاکرات الحاق را رسماً با کی یف در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز کرد، پیش ببرد، سرکوب فساد بسیار مهم است.

منبع: آناتولی

