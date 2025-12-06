باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کارهایی که می‌توان برای صرفه جویی در مصرف آب انجام داد + فیلم

مدیرعامل آبفای تهران در مورد صرفه جویی در آب توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای تهران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص صرفه جویی در آب نکاتی بیان کرد.

 

 

 

