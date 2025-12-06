باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طبیعت آستارا در قاب پاییز + فیلم

آستارا در طول فصل پاییز به بوم نقاشی رنگارنگی تبدیل می‌شود و گردشگران و طبیعت‌دوستان را شگفت‌زده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آستارا در همه فصول سال جذاب و زیبا است؛ اما می‌توان با قطعیت گفت که شکوه آن در فصل پاییز به اوج خود می‌رسد.

 

مطالب مرتبط
طبیعت آستارا در قاب پاییز + فیلم
young journalists club

نمایی از بلندترین آبشار ایران در شمال کشور + فیلم

طبیعت آستارا در قاب پاییز + فیلم
young journalists club

طبیعت جنگل‌های آستارا + فیلم

طبیعت آستارا در قاب پاییز + فیلم
young journalists club

تا پایان سال خط راه آهن رشت به آستارا تملک اراضی می شود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم
۸۹۷

لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تحریم‌های بی‌اثر + فیلم
۵۵۲

تحریم‌های بی‌اثر + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
فهرست یهودستیزان سال در آمریکا؛ یک زن در مرکز توجه + فیلم
۵۵۱

فهرست یهودستیزان سال در آمریکا؛ یک زن در مرکز توجه + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تاریخچه یک روز در تقویم ایران + فیلم
۲۲۸

تاریخچه یک روز در تقویم ایران + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم
۱۸۴

چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.