ذخیره آب شرب پنج سد استان تهران به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است + فیلم

به گفته معاون شرکت آب منطقه‌ای تهران، ذخیره آب شرب پنج سد استان تهران به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به ۳۸۰ میلیون متر مکعب سال گذشته تقریبا نصف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - راما حبیبی، معاون شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: طی پنج سال اخیر برای اولین بار در تاریخ ۶۰ سال گذشته ما پنج سال متوالی خشکسالی را تجربه کرده‌ایم. ذخیره آب شرب پنج سد استان تهران به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به ۳۸۰ میلیون متر مکعب سال گذشته تقریبا نصف شده است.

وی افزود: از ابتدای سال آبی امسال یعنی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون بارش‌ها بسیار ناچیز بوده است. ما در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ میلی متر بارندگی داشتیم، اما از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون ۱.۹ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است. بارندگی بلندمدت نیز در همین بازه زمانی ۷۵ میلی‌متر بوده است. 

 

 

 
