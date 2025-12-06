شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی ار تاخیر در پرداخت کالابرگ الکترونیکی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کالابرگ الکترونیکی یکی از طرح‌های حمایت معیشتی دولت است که با هدف تأمین کالاهای اساسی برای اقشار مختلف جامعه اجرا می‌شود. اما این روزها برخی از متقاضیان به دلیل تاخیر در پرداخت کالابرگ خانوارده ها را با مشکلاتی روبرو کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام صبح بخیربنده ساکن شهرستان ملارد استان تهران هستم. ساکن از زحماتتون نهایت تشکر را دارم خدا قوت بده بهتون. عزیز جان چرا کالا برگ مهرو آبان پرداخت نشد. همسر بنده حقوقش فقط ۶میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. با قسط بدهی چیزی دستمان را نمی گیرد. لطفا خواهش میکنم به مسئولان صدای ما را برسانید.

