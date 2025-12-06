به گفته رییس کل دادگستری استان کرمان، مسائل گمرکی خیلی از فعالان اقتصادی استان کرمان را ناامید کرده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان_ مرضیه السادات حسینی راد _ ابراهیم حمیدی در شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کرمان، گفت: از معضلات جدی کشور قاچاق سوخت و کالا است و هیچ کس هم مخالف برخورد با قاچاق نیست.



وی بیان کرد: چرا امروز به اینجا رسیدیم، چون دنبال راهکار علمی و موثر برای مبارزه با قاچاق نبودیم فقط با تصویب قوانین ومقررات سختگیرانه خواستیم جلویش را بگیریم که کار سخت‌تر کردیم.



حمیدی بیان کرد: قاچاقچی همیشه یک راهکار دارد، ولی آنکس که مقید به قوانین است همیشه متضرر است به نظر می‌آید بازنگری جدی باید باشد، کار حاکمیتی باید باشد و شاکله کار حفظ شود و با تغییرات دولت‌ها تغییر نکند.



وی بیان کرد: بحث مسایل گمرکی روز به روز سختگیرانه‌تر است نتیجه گلایه مندی فعالان اقتصادی و دولتمردان را شاهدیم، باید مشکل را درکشور حل کرد.



رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برای حل مشکلات، باید از نظر کارشناسان استفاده کرد، درباره تولیدکننده و صادر کنندگان اینها قاچاقچی و خلافکار که نیستند بلکه فعال اقتصادی هستند.



وی گفت: این نباشد که این افراد دلسوز که خواهان کار وتلاش برای کشور هستند، دلسرد شوند.



وی تصریح کرد: طرح کدینگ سوخت برای مردم زحمت ایجادکرد وطبق نظر همه کارشناسان خیلی تاثیری در قاچاق سوخت نداشته، با اینحال درمقابل حذف طرح بازهم مقاومت می‌شود که آن هم در یکی دو استان فقط اجرا می‌شود.



وی افزود: ما استانی هستیم که بیشترین آسیب را از قاچاق سوخت دیدیم، اخیرا درجنوب استان ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت کشف شد که ۱۵ محکومیت ۷۰۰ سکه طلا به عنوان رشوه رد و بدل شده بود، اینها باند‌هایی هستند در قاچاق فعال هستند وتمام این اتفاقات مردم را درتنگنا قرار می‌دهند.



محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز در این نشست گفت:استانی هستیم که حجم قابل توجه صادرات غیر نفتی و واردات دارد و لازم است به شکل ویژه به مسائل استان توجه شود.



وی تصریح کرد: ما صادرات و واردات را خط مقدم تولید می‌دانیم و شفافیت دراین بحث مهم است، اگر تجارت خارجی شفاف نباشد دراقتصاد مشکل ساز می‌شود وهر ساعت معطلی در مرز‌ها هزینه اش را تولید کننده و مصرف کننده می‌دهد.



طالبی اظهار کرد: درخرما وپسته زمان طلایی برای صادرات داریم که اگر از دست بروو صادرکننده وتولید کننده دچار مشکل می‌شوند.



وی افزود: گمرک حلقه اصلی و آخر تجارت خارجی است خیلی معطلی‌ها به گمرک ارتباط ندارد بلکه به عدم هماهنگی دستگاه‌ها برمی گردد، همه این ناهماهنگی‌ها ضررش درنهایت به فعالین اقتصادی برمی گردد.



استاندار کرمان گفت: تلاش می‌کنیم گمرک و خدمات لازم برای صادرکننده را تقویت کنیم و با تسهیل امور کار را سرعت دهیم.



طالبی تصریح کرد: ضمن هماهنگی بین دستگاه‌ها در امور گمرکی در کل باید بروکراسی را کاهش داد.



استاندار کرمان اظهار کرد: در یک سال حضور در کرمان شاهد بودم که چه افرادی تجارت رها کردند یاشرکت‌هایی که مشکلات دربخش‌های مختلف داشتند، فقط به سبب همین مشکلات قانون گذاری یا ناهماهنگی‌ها که آنان را دلسرد کرده بود.

وی بیان کرد: بایدپنجره واحدی که زمان پاسخگویی را کوتاه کند ایجاد شود، اداره استاندارد، بانک مرکزی و محیط زیست زمان تاییدیه هایشان به حداقل برسد.



وی گفت: برای اجرای هر بخشنامه یک زمان گذاشته شود تا صادرکننده بتواند خودش را با آن شرایط تطبیق دهد.



وی افزود: کمیته رفع موانع تجارت خارجی باید راه اندازی شود با محوریت گمرک وعضویت دستگاه‌های مرتبط و در بحث پسته وخرما میز‌های پاسخگویی دستگاهاای مختلف را در آن داشته باشیم.



طالبی تصریح کرد: کنترل‌های بعد ترخیص را بهتر است بیشتر کنیم تا توقف‌های غیرضروری حین صادرات تا استان نقش برجسته‌ای در تجارت کشور ایفا کند.

استاندار کرمان گفت: اکنون در برخی نیاز‌ها وابسته به واردات از خیلی استان‌های دیگر هستیم، که باتوجه موقعیت جغرافیای استان ما توانایی اینکه نقش ملی را در تامین کالا و خدمات درکل کشور ایفا کنیم، داریم.