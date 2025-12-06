مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: سرانه تولید زباله در مرکز استان بیش از ۷۰۰ گرم در روز و از میانگین کشوری بالاتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی گفت: کاهش سرانه تولید زباله در شهر اردبیل و هر جای دیگر جز از مسیر آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.

او افزود: تفکیک زباله از مبدا و ایجاد مرکز بازیافت، نیاز اساسی اردبیل در شرایط فعلی است و موضوع تأسیس مرکز بازیافت به‌عنوان مصوبه‌ای کلیدی در کارگروه مدیریت پسماند استان مطرح شده است.

سفیدی ادامه داد: تداوم دفن سنتی پسماند در شهرها، علاوه بر آلودگی منابع، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است و باید رویکردی علمی و نوین مدیریت پسماند، جایگزین روش‌های قدیمی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل با بیان اینکه مدیریت نوین و علمی پسماند و بازیافت از مهم‌ترین و به‌روزترین شیوه‌های دفع زباله در جهان است، افزود: در بسیاری از کشور‌ها روش دفن سنتی منسوخ شده و استفاده از ظرفیت بازیافت، اقتصاد چرخشی و بهره‌گیری مجدد از مواد دورریختنی علاوه بر حفظ محیط زیست، ارزش اقتصادی قابل‌توجهی دارد.

سفیدی گفت: دفن غیراصولی پسماند علاوه بر تخریب محیط زیست، موجب آلودگی خاک و منابع آبی می‌شود و در درازمدت سلامت جامعه را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

او با اشاره به نقش مشارکت همگانی در تحقق مدیریت نوین پسماند افزود: تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها همسو نباشند و مردم در فرایند تفکیک و کاهش زباله مشارکت نکنند، هیچ برنامه‌ای در این حوزه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

منبع: محیط زیست