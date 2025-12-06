باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توصیه‌هایی ساده، اما تاثیرگذار برای کاهش مصرف آب + فیلم

مدیرعامل آبفای تهران در خصوص کاهش مصرف آب توضیحاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای تهران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد کاهش مصرف آب نکاتی بیان کرد.

 

 

