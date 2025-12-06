دو کشتی حامل گندم کیفی خارجی، با مجموع ظرفیت بیش از ۱۰ هزار تن در بندر امیرآباد پهلوگیری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد جعفری سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: دو کشتی حامل گندم کیفی خارجی، در چارچوب مجوز واردات ۳۰ هزار تنی گندم، با مجموع ظرفیت بیش از ۱۰ هزار تن در بندر امیرآباد پهلوگیری کردند.
او با بیان اینکه ورود این دو کشتی، بخش دیگری از برنامه تأمین مستمر گندم مورد نیاز استان است، افزود: با افزوده شدن این محمولهها، مجموع واردات گندم کیفی از طریق بنادر مازندران از ابتدای اجرای طرح تاکنون به بیش از ۲۵ هزار تن رسیده است.
جعفری ادامه داد: از لحظه پهلوگیری، فرآیند تخلیه، نمونهبرداری، کنترل کیفیت و انتقال گندم آغاز و پس از تأیید نتایج آزمایشگاهی، محمولهها به سیلوی دولتی نکا منتقل خواهند شد.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه این محمولهها مطابق دستورالعملهای فنی و استاندارد، با گندم داخلی موجود در سیلو اختلاط میشوند، گفت: این اقدام ضمن ارتقای کیفیت ترکیب نهایی گندم مصرفی، نقش مهمی در بهبود کیفیت آرد استان و تأمین پایدار آن برای مصرف در واحدهای نانوایی دارد.
جعفری افزود: تعاملات و برنامهریزیهای مشترک با مجموعه بازرگانی دولتی ایران زمینه را برای تأمین، تخصیص و ارسال منظم محمولههای گندم فراهم کرده است
او ادامه داد: حمایتهای استاندار موجب افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بندری و نظارتی استان شده و سرعت و دقت عملیات تخلیه و انتقال محمولهها را افزایش داده است.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه مازندران از آمادگی کامل برای مدیریت ورود محمولههای بعدی برخوردار است، گفت: ورود محمولههای بعدی گندم با هدف تقویت امنیت غذایی، افزایش ذخایر مطمئن گندم و ارتقای کیفیت آرد در روزهای آینده استمرار خواهد داشت.
