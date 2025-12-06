معاون سازمان ملی زمین و مسکن گفت:مراحل واگذاری ۷۷ هزار واحد به صورت قطعی انجام شده و به خانواده‌های مشمول قانون به صورت رایگان این واحدها واگذارشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- تقی رضایی عضو هیات مدیره ی سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت:در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای بیش از ۱۴۱هزار متقاضی کار مکان‌یابی و تخصیص زمین به طرح انجام شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد هم مراحل واگذاری ۷۷ هزار واحد به صورت قطعی انجام شده و به خانواده‌های مشمول قانون به صورت رایگان واگذارشده است.

وی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از قوانین بالادستی دانست که سازمان ملی زمین و مسکن با حداکثر ظرفیت، خود را مقید به عمل به آن می‌داند.

 

رضایی افزود: جوان‌سازی ساختار جمعیتی یک ضرورت ملی است و قانون جوانی جمعیت نقش کلیدی در تحقق آن دارد.

برچسب ها: مسکن ، واگذاری اراضی
خبرهای مرتبط
دوره استفاده از مسکن استیجاری بسیار کوتاه است
۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید فاقد پروانه ساختمانی هستند/ بهره‌برداری از ۴هزار واحد نهضت ملی مسکن تا دهه فجر+ فیلم
آخرین جزئیات طرح کلید به کلید اعلام شد/شناسایی واحدها آغاز شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۲ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
من که دوسال بیش تر هست رفسنجان ثبت نام کردم خبری نیست و هیچ پاسخی هم نمی دهند مسولین هم اکثر اوقات مرخصی تشریف دارند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ندا
۲۳:۴۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
ماکه۳ساله ثبتنام کردیم خبری نیست هراداره ای میریم جوابگونیستن خدالعنتشون کنه?
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
سلام نزدیک به یک سال است ثبت نام کردم ولی هنوز خبری نشده چهار فرزند دارم خراسان جنوبی شهرستان قاین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
واقعا این آمآر و ارقامی که میدهید واقعیت دارد؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آخرین اخبار
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
کدام صرافی معتبر است؟
خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
بانک مشاغل برتر شیراز VIP؛ فرصت دیده شدن کسب و کار‌ها
توسعه اینچه برون، استان گلستان را به دروازه ورودی شرق دریای خزر تبدیل می‌کند
حمل بارهای بین المللی به ۵ میلیون تن رسید/ افزایش ظرفیت ترانزیت کشور به ۱۵ میلیون تن
۹۵ درصد بازار سرمایه تحت حسابرسی جامع حسابداران
اضافه پرداختی دستگاه‌ها براساس عملکرد کارکنان می‌شود + فیلم
چالش‌های پیش روی بازار ایمپلنت دندان در تهران و کرج؛ لزوم تقویت مراکز تخصصی شبانه‌روزی
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
راهنمای خرید و چاپ بگ کاغذی آماده در تعداد کم