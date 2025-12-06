باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- تقی رضایی عضو هیات مدیره ی سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت:در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای بیش از ۱۴۱هزار متقاضی کار مکانیابی و تخصیص زمین به طرح انجام شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد هم مراحل واگذاری ۷۷ هزار واحد به صورت قطعی انجام شده و به خانوادههای مشمول قانون به صورت رایگان واگذارشده است.
وی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از قوانین بالادستی دانست که سازمان ملی زمین و مسکن با حداکثر ظرفیت، خود را مقید به عمل به آن میداند.
رضایی افزود: جوانسازی ساختار جمعیتی یک ضرورت ملی است و قانون جوانی جمعیت نقش کلیدی در تحقق آن دارد.