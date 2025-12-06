باشگاه خبرنگاران جوان - شیرزاد جمشیدی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان امروز با اشاره به اینکه حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق مشترکان قانونی اولویت ما است اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان ۳۳۱ دستگاه غیرمجاز کشف و شناسایی شده است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این فعالیت غیرقانونی تأکید کرد:هر دستگاه ماینر غیرمجاز به اندازه مصرف ۱۰ خانوار برق مصرف میکند
مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: این فعالیتها نهتنها فشار مضاعف و استهلاک گسترده بر شبکه توزیع برق استان وارد میکند، بلکه موجب افزایش هزینهها و «نوعی خیانت اقتصادی به کشور» محسوب میشود.
جمشیدی از اجرای طرح تشویقی برای جلب مشارکت مردمی خبر داد و گفت: به منظور استفاده از ظرفیت مردم، برای هر گزارش مردمی که منجر به کشف دستگاه ماینر غیرمجاز شود، پاداش نقدی پرداخت میشود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این روند و مشارکت ارزشمند هماستانیها، بتوانیم شبکه برق پاک و پایداری را برای خدمترسانی بهتر به همه مردم لرستان فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از طریق تلفن ۱۲۱ یا درگاه فضای مجازی حراست شرکت، اطلاعات را به صورت محرمانه گزارش دهند.
منبع: فارس